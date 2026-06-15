Dispositiu especial
Catalunya prepara un Sant Joan en «alerta» pels incendis: «tota prevenció en pirotècnica és poca»
El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu la sortida aquest cap de setmana de 610.000 vehicles de l’àrea de Barcelona i la tornada de 290.000
Els Agents Rurals alerten del risc d’incendi en 51 municipis catalans aquest dilluns
Germán González
Els incendis del cap de setmana passat, tot i que han sigut de poca gravetat, fan que els serveis d’emergència estiguin en «alerta» de cara a la celebració de la revetlla de Sant Joan, perquè «tota prevenció en l’ús de pirotècnica és poca». Així ho ha afirmat la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en la presentació del dispositiu especial per la revetlla que començarà el cap de setmana vinent, quan s’espera una «elevada mobilitat» a Catalunya amb més de 610.000 vehicles sortint de l’àrea de Barcelona el cap de setmana previ.
Interior posarà en marxa el dispositiu amb el lema «no petis la revetlla» per activar mesures preventives que permetin una celebració sense incidents. «La voluntat de la campanya és prevenir-los i minimitzar-los», ha afegit Parlon qui espera «la complicitat de la ciutadania de passar-s’ho bé, però minimitzant els riscos personals i col·lectius».
Parlon ha insistit en la prudència i ha recordat que l’any passat els bombers van rebre 1.356 avisos entre les 20.00 hores del 23 de juny i les vuit del matí del 24 de juny. La consellera ha recalcat que, malgrat la pluja caiguda a la tardor i primavera, als boscos «hi ha més combustible, fruit d’aquesta vegetació feble», cosa que provoca que cremi «ràpid».
Més tràfic i controls
Com aquest any Sant Joan coincideix en dimecres, el Servei Català de Trànsit creu que hi haurà molta mobilitat entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix festiu. Per això, el dispositiu comença divendres vinent. Trànsit calcula quesortiran prop de 610.000 vehicles de l’àrea metropolitana de Barcelona i un retorn de 290.000 vehicles.
D’altra banda, per la revetlla i el dia de Sant Joan, el dispositiu es concentrarà en aquestes franges horàries específiques: la sortida tindrà lloc principalment el dimarts 23 de juny entre les 12.00 h i les 00.00 h, amb una previsió de 490.000 vehicles, i quant a la tornada, es concentrarà dimecres 20 de juny amb la tornada 240.000 vehicles. Com és habitual, les vies que connecten amb destinacions costaneres i del litoral, així com els principals eixos viaris com l’AP-7, concentraran durant aquest període festiu els volums més elevats de tràfic.
Parlon ha precisat que hi haurà carrils addicionals a l’AP-7 i la C32. Així mateix, s’aplicaran restriccions de circulació per a vehicles pesants a l’AP-7 entre els trams de Maçanet de la Selva i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) el 23 de juny, i entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès el dia 24.
Totes aquestes mesures es reforçaran amb radars ‘online’ per al control de velocitat i amb panells mòbils que intensificaran la senyalització i la informació. Així mateix, durant tot el període festiu hi haurà vols de control i d’inspecció viària des de l’helicòpter de Trànsit.
La setmana que ve els Mossos d’Esquadra i les policies locals faran una campanya intensiva de controls per combatre la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Es faran de forma aleatòria i en qualsevol moment del dia, per conscienciar la ciutadania que conduir begut o drogat pot provocar accidents de tràfic mortals i greus, segons Parlon. Estan previstes més de 600 controls.
Seguiment de la revetlla
Protecció Civil de la Generalitat posarà en prealerta el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), per realitzar seguiment de les incidències que hi pugui haver durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Pel que fa al servei del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i de l’operativa territorial, es reforçaran les sales d’emergències. «Tindrem 125 posicions operatives entre Reus i Barcelona, que serà el nombre màxim de la història del 112», ha remarcat Parlon.
El Departament d’Interior i Seguretat Pública projecta la campanya de comunicació per promoure una revetlla segura amb el mateix lema de l’any passat «No petis la revetlla». La campanya utilitzarà cartells, fullets i materials per a xarxes socials per oferir consells per minimitzar els riscos que comporta l’ús del material pirotècnic, tant en les persones com al medi natural, a més de fogueres. Entre les mesures s’insta a comprar petards en llocs autoritzats, no utilitzar-los amb les mans, no llançar-los contra persones ni animals, no llançar coets o fanalets a menys de 500 metres de zones boscoses, als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres i no ficar petards dins de maons ni ampolles, perquè a l’explotar fan metralla que pot fer molt mal
La campanya de Protecció Civil també té especial cura de les persones amb hipersensibilitat sensorial per l’angoixa i malestar que poden ocasionar-los els petards, els sorolls forts i els llums intensos. Per això hi ha una sèrie de consells per ajudar-los a viure la revetlla de manera més segura, tranquil·la i respectuosa amb l’objectiu de promoure una celebració inclusiva, on tothom tingui dret a disfrutar segons les seves necessitats.
Reforç de bombers
Durant la revetlla els Bombers de la Generalitat registren un notable increment de serveis, la majoria d’intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. Davant d’aquest volum d’activitat i tenint en compte que aquest any es preveu de nou un increment dels serveis associats a la celebració de Sant Joan, així com una elevada simultaneïtat de les actuacions, els Bombers de la Generalitat reforçaran el seu dispositiu en un 50% els efectius disponibles respecte als de la guàrdia ordinària.
Hi haurà una mobilització del personal que es troba fora de servei per recolzar els parcs de bombers professionals ja els equips de recolzament i comandament de les diferents Regions d’Emergències. Aquest reforç estarà actiu des de les 07.00 hores del dimarts 23 de juny fins a les 21.00 hores del 24 de juny, amb una intensificació especial durant les hores de màxima activitat de la revetlla, entre les 19.00 hores del dia 23 i les 07.00 hores del dia 24.
També els Agents Rurals desplegaran 200 efectius a tot el territori i l’ampliació de l’horari operatiu en la revetlla i centraran la seva activitat en la prevenció d’incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan pel compliment de les mesures de seguretat, així com en el control de l’ús de material pirotècnic.
Recorden que està totalment prohibit l’ús de material pirotècnic – incloent-hi petards i coets – a menys de 400 metres det erreny forestal o agrícola i que l’enlairament no autoritzat de fanalets està completament prohibit a tot Catalunya. En el cas dels coets, es recomana evitar-ne l’ús fins i tot fora d’aquesta franja de seguretat, ja que no es pot controlar el lloc de caiguda.
Quant a les fogueres de Sant Joan, es recorda que han d’estar degudament autoritzades pels ajuntaments i no poden estar situades a menys de 400 metres de terreny forestal o agrícola. En aquells casos en què no es pugui garantir aquesta distància, serà necessària l’autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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