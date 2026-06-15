Els medicaments moderns milloren també l’artrosi
Els assajos amb medicaments de l’era Ozempic apunten a una reducció del dolor articular d’un 41%, per la qual cosa podrien convertir-se en una esperança davant la malaltia reumàtica
Patricia Martín
L’artrosi, la molesta malaltia que es produeix amb el desgast del cartílag, és la patologia reumàtica més freqüent i una de les principals causes de dolor i discapacitat. Es calcula que afecta 607 milions de persones al món i la seva prevalença va en augment, a causa de l’envelliment poblacional. El problema és que no té cura més enllà de les receptes per controlar el pes i fer exercici i les teràpies analgèsiques i antiinflamatòries. I, en fases molt avançades, la cirurgia. En aquest escenari, els nous fàrmacs per aprimar-se, que estan mostrant beneficis davant múltiples malalties associades a l’obesitat, podrien convertir-se també en una espècie de sant grial davant l’artrosi.
I no només perquè redueixen el pes i, per tant, la càrrega que suporten les articulacions en persones amb sobrepès, cosa que constitueix el benefici més evident. A més d’aquesta possibilitat, els assajos clínics estan demostrant que les noves teràpies davant l’obesitat redueixen la inflamació en les articulacions i l’activitat dels enzims responsables de la degradació del cartílag, cosa que ajuda a protegir-lo i disminueix el dolor.
Per exemple, l’estudi Step 9 , publicat a The New England Journal of Medicine, la revista científica en què es difonen les investigacions cridades a canviar la pràctica clínica, ha demostrat que l’ús de semaglutida, que és el principi actiu del revolucionari Ozempic, durant 68 setmanes, a més d’aconseguir una pèrdua de pes mitjana del 13% en els participants, redueix d’un 41% el seu dolor articular.
"Es tracta d’una reducció molt important, que va provocar menys presa d’antiinflamatoris, és a dir, s’ha vist un benefici molt important en la seva qualitat de vida, que és el que es busca", explica Núria Vilarrasa, especialista del servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital de Bellvitge, en el marc del congrés anual de la Societat Espanyola de Reumatologia (SER).
Alhora, els pacients van registrar una recuperació tangible en la mobilitat i la vida activa. En el seu conjunt, els estudis sobre semaglutida, –que ajuda a controlar els nivells de sucre en sang, alenteix la digestió i redueix la gana–, demostren que la millora davant l’artrosi és tal que en la meitat dels pacients es retarda la cirurgia articular i els recanvis de les pròtesis.
¿Solució per a tothom?
La gran pregunta és si aquests fàrmacs serviran també per a persones sense obesitat, però que també pateixen artrosi. Segons Lola Fernández de la Fuente, especialista de la unitat de reumatologia de l’Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, de Sevilla, les noves teràpies "suposen una eina prometedora per a un perfil de pacients, ja que controlen la inflamació metabòlica que provoca l’obesitat i, per tant, són beneficiosos per a l’artrosi amb un fenotip metabòlic".
Però, segons el seu parer, si les dades que donen els estudis es confirmen, sobre la reducció de la inflamació en articulacions i la menor degradació del cartílag, potser també podrien "beneficiar" un altre tipus de pacients amb artrosi i sense obesitat, "però no tots", aclareix.
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