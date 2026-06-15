Cultura popular
Foc, revetlla i castells: Tarragona dona la benvinguda a l’estiu amb la festa de Sant Joan del 19 al 24 de juny
Dimarts 23 de juny arribaran els actes més esperats i multitudinaris, amb el correfoc i l’arribada de la Flama del Canigó
El Periódico
Tarragona es prepara per viure Sant Joan amb intensitat del 19 al 24 de juny. Sis dies de festa ompliran la ciutat de foc, música i tradició amb correfocs, revetlles, castells i l’arribada de la Flama del Canigó, en una programació que marca l’inici de l’estiu a la ciutat i a tot Catalunya.
La programació de Sant Joan començarà aquest mateix cap de setmana, amb el Dia de la Música com a acte més destacat. El divendres 19 a la nit, l’Associació d’Amics de la Colla Jove oferirà la seva revetlla a ritme dels PD Pelacanyes i de PD Murddock a la nit més curta de l’any.
Dissabte 20 de juny al matí, els Xiquets del Serrallo conviden a tothom al seu local a inaugurar l’estiu amb el Vermut Summer Music. A les 19:00 h, la Cercavila de foc infantil de Sant Joan es trasllada als carrers de Torreforta. Hi participaran el el Ball de Diables infantil de Tarragona, el Drac petit de Tarragona, el Bou petit de Tarragona, el Griu petit, la Víbria petita de Tarragona. Al final del recorregut, encesa conjunta dels grups de foc per finalitzar el correfoc. També a les 19 h, la plaça de la Rumba acollirà el Vespreig Matalasser amb un SoundSystem, de la mà dels Xiquets de Tarragona; i la Capsa de Música oferirà el seu Concert commemoratiu pel Dia Internacional de la Música.
A la nit, a càrrec del Ball d’en Serrallonga i Colla de Diables Voramar del Serrallo - Víbria de Tarragona, des de la plaça del Fòrum al passeig de les Palmeres tindrà lloc la Desvetlla dels Ninots de les fogueres, que acabaran cremant a les fogueres de la ciutat la nit del 23 a ritme de la xaranga Toma Nota. En acabar, es podrà degustar de manera popular la primera mamadeta de la temporada, la beguda tarragonina de les festes.
Diumenge 21, la Cobla Cossetània celebrarà el Dia Universal de la Sardana i el Dia de la Música amb la tradicional Ballada de sardana davant del Monument a la Sardana, a la Rambla Nova.
Sant Joan, revetlla i castells
El dimarts 23, la Quinta de Sant Rafael celebrarà una nova edició del Solstici Tecletes. Música i activitats pensades per gaudir en família. La Flama del Canigó arribarà a la ciutat i encendrà la foguera de la plaça Corsini havent recorregut el barri de Bonavista i el Serrallo. El Club Vaixell, entitat tarragonina sense ànim de lucre amb més de cinquanta anys d’història, especialitzada en activitats de lleure per a persones amb diversitat funcional, recollirà la Flama i la portarà fins a la pèrgola del Serrallo, on serà rebuda per les mateixes entitats i es farà l’entrega de la Flama a les autoritats de la ciutat.
A partir de les 22.30 h engegarà la Cercavila de foc des de la platja de la Mitja Lluna, amb el Ball de Diables, el Drac, el Bou, el Griu, la Víbria i la Colla de Diables Voramar, acompanyats pels convidats, el Ball de Diables de la Canonja i la Bèstia de Sant Sadurní d'Anoia, que portaran el foc que finalment encendrà la foguera a plaça Corsini.
La revetlla iniciarà a mitjanit amb els grups de versions Ready to Rock i Femme Versions, que ompliran la plaça Corsini de ritme, amb una selecció de música més actual barrejada amb els grans clàssics de les revetlles més mogudes. Música, foguera i ball per estrenar l’estiu en un espai obert a la tolerància i diversitat, amb Servei d’Informació i Atenció Punt Lila i Arc Iris.
Dimecres 24, dia de Sant Joan, es viurà la diada castellera per excel·lència d'inic d'estiu que comptarà amb les quatre colles de la ciutat a les 19.30 h a la plaça de la Font. Els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau intervindran per torn rotatiu, amb el sistema de rondes a la tarragonina, decidit prèviament per sorteig. La diada constarà de tres rondes.
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