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L'àudio de la primera trucada de Jonathan Andic a Emergències: "El meu pare ha caigut per un barranc, enviïn algú!"

El fill del fundador de Mango va trucar al 112 entre sanglots i va apressar en la trucada que els equips de rescat anessin fins al punt on es va produir l’incident

Jonathan Andic.

Jonathan Andic. / EPC

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Redacció

Redacció

Barcelona

El 14 de desembre del 2024, moments després de la caiguda mortal del seu pare Isak, Jonathan Andic va realitzar una trucada al 112 informant que el fundador de Mango s’havia precipitat per la muntanya. Així es desprèn dels àudios emesos aquest matí per Catalunya Ràdio, en què es pot sentir Jonathan parlar entre sanglots amb una tècnica d’Emergències. «Necessito ajuda, necessito ajuda», diu el fill del fundador de Mango. A preguntes de l’operadora, va continuar «plorant»: «El meu pare ha caigut, som a Collbató, sí que ha caigut…».

L’operadora del 112 pregunta: «¿Ha caigut o ha ensopegat?», i Andic respon: «Crec que ha caigut per un barranc, per favor, enviïn algú,enviïn una ambulància, enviïn algú, per favor». La tècnica també li va preguntar si des d’on es trobava podia veure el seu pare, a la qual cosa el Jonathan va contestar que «no»: «No el veig». També se li va preguntar si sabia l’altura del barranc pel qual s’havia precipitat el seu pare i si aquest encara contestava. «No, no contesta», va respondre. La trucada d’Emergències va ser transferida als Bombers i Jonathan Andic, que continuava plorant, va afirmar: «El meu pare ha caigut».

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La transcripció de la comunicació ja es coneixia. La defensa de Jonathan Andic va voler desmentir amb aquesta la versió de la interlocutòria judicial que assegurava que hi va haver contradicció en les seves trucades.

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