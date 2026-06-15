Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
desaparegut Rosesregidor Junts Salttallers il·legals GironaCarlos Sainzanunci Estrella DammMundial futbol
instagramlinkedin

Manifestació multitudinària per l’educació pública

Manifestació multitudinària per l’educació pública | C

Manifestació multitudinària per l’educació pública | C

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Manu Mitru

Milers de docents, famílies i estudiants van tornar a manifestar-se ahir per reclamar un "gran acord" per l’educació pública, així com per defensar tots els serveis públics.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents