Pluges i calor creen un «escenari ideal» per a paneroles i mosquits
Les empreses de control de plagues alerten que les temperatures suaus durant l’any afavoreixen la presència d’insectes al llarg de més mesos
Laura Fíguls
L’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (Adepap) adverteix que les pluges dels últims mesos i l’arribada sobtada de la calor han creat un «escenari ideal» perquè proliferin paneroles i mosquits, que poden actuar com a vectors de malalties. A aquestes condicions se sumen altres factors, com les obres als carrers, que faciliten que paneroles i rosegadors surtin a la superfície. L’entitat també parla d’una «desestacionalització», perquè les temperatures suaus de l’hivern allarguen les temporades de les plagues. El portaveu de l’Adepap, Andreu Garcia, recomana mesures de prevenció com higiene, una gestió de residus al carrer adequada i evitar que les plagues entrin a casa, amb mètodes senzills com col·locar un rivet sota la porta.
En una roda de premsa recent sobre les previsions de plagues de cara a l’estiu, el portaveu de l’Adepap espera un «any complicat» pel que fa als mosquits d’acord amb els primers indicadors, sobretot per l’acumulació d’aigua en zones naturals i recipients de jardins i les altes temperatures. Amb tot, Garcia apunta que, si bé la calor agrada als mosquits, no conviuen tan bé amb les temperatures extremes i que per això caldrà veure l’evolució d’aquests insectes en els pròxims mesos.
Vector de malalties
L’entitat adverteix que el mosquit tigre, amb activitat més aviat diürna, és la principal preocupació per la capacitat de criar en petites acumulacions d’aigua domèstiques i perquè és un vector de malalties com el dengue, el zika i el chikungunya. Aquestes malalties són endèmiques en països d’Àfrica, d’Amèrica, del Sud-est Asiàtic, del Pacífic Occidental o del Mediterrani Oriental, mentre que a Europa cada any se n’importen casos i també se n’han detectat d’autòctons en temporades passades -de persones que no han viatjat a països on les malalties són endèmiques i, per tant, s’han infectat aquí-.
En paral·lel, el mosquit comú, d’hàbits nocturns, actua com a transmissor del virus del Nil occidental, que en els darrers anys ha presentat una situació endèmica a Espanya. Des de l’Adepap recorden que la crisi climàtica i l’alta mobilitat internacional han afavorit que malalties tropicals representin riscos «reals i autòctons».
L’entitat també observa «una tendència a la desestacionalització de les plagues». Segons expliquen, les temperatures suaus al llarg de l’any «fan que els cicles de reproducció no s’aturin o ho facin durant molt poc temps» i les pluges de la primavera han estat el «detonant definitiu» perquè insectes com les paneroles proliferin.
L’associació d’empreses que controlen les plagues assenyala que, fins fa uns anys, les actuacions preventives que es feien al maig solien protegir tot l’estiu, mentre que actualment s’han d’avançar i fins i tot reforçar-les abans que s’acabi la temporada.
El seu portaveu apunta que les campanyes preventives que fan a la xarxa de clavegueram del municipi estan detectant aquest any «unes poblacions elevades» de paneroles, que poden actuar com a vectors mecànics de patògens, com els causants de la salmonel·losi, contaminant aliments i superfícies per contacte.
Preguntat per les obres a les ciutats, Garcia exposa que l’obertura del clavegueram o el moviment de terres que solen implicar aquests treballs afavoreix la proliferació de paneroles i rosegadors. En aquest sentit, ha explicat que les empreses fan tractaments abans que comencin les obres i ha recalcat que és important que les administracions públiques recullin aquestes intervencions en el pla preventiu.
Les rates i l’hantavirus
L’Adepap també adverteix pel que fa a les rates com a reservoris de malalties zoonòtiques greus arran del brot mortal d’hantavirus en un creuer que navegava per l’Atlàntic i que va posar en alerta el món aquest maig. Els hantavirus es transmeten als humans per inhalació de partícules provinents d’excrements o orina de rosegadors infectats i la soca dels Andes causant del brot al creuer és l’única capaç de transmetre’s de persona a persona.
Aquesta soca es troba a Amèrica del sud, sobretot a l’Argentina i Xile, però no a Europa, però, en qualsevol cas, des de l’Adepap demanen no minimitzar els riscos de l’hantavirus. L’entitat afegeix que les rates també transmeten altres malalties com ara la leptospirosi, una infecció bacteriana i que sobretot es transmet pel contacte amb l’orina d’animals infectats.
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