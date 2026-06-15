Mesura històrica
El Regne Unit també limitarà les xarxes a la nit als joves fins als 18 anys
Londres ha confirmat la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys a partir de l’any que ve
Lucas Font
El Regne Unit ha confirmat aquest dilluns la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys a partir del 2027. La mesura ha sigut confirmada pel primer ministre, Keir Starmer, després d’un procés de consulta pública que ha comptat amb el suport del 90% dels pares. «Els pares volen que els seus fills estiguin segurs i siguin feliços, però el món digital ho ha fet més difícil que mai. He escoltat de primera mà famílies que clamen per un canvi i farem el correcte per elles», ha assegurat Starmer.
La mesura preveu anar més enllà que la implementada per Austràlia, ja que inclourà la prohibició per als menors de 16 anys de xatejar amb desconeguts a través d’aplicacions de videojocs ‘online’. El Govern també està estudiant limitar l’anomenat «‘autoscroll’ automàtic» per als joves d’entre 16 i 18 anys en horari nocturn. «Anem més enllà que qualsevol altre país del món al prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys i establir mesures de protecció més àmplies per tornar als nens la seva infància», ha afegit el primer ministre.
- La dona de vermell en els Planeta
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Els cargols a la llauna amb secret de Can Barris
- Oriol Junqueras: «Hem de defensar Catalunya d’aquells que li volen mal, com Aliança Catalana»
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Un projecte de 500 milions d'euros vol crear a Blanes un gran parc de reciclatge industrial i fins a 600 llocs de treball
- La Festa Major de Palamós recupera les atraccions de fires que estaran a un nou emplaçament
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»