BCN investiga empadronaments amb contractes falsos de lloguer
Propietaris i inquilins de dues finques a Gràcia i el Clot detecten almenys vuit pisos afectats gràcies a l’arribada de cartes a nom de desconeguts que mai han residit als immobles.
Patricia Castán
Diferents cartes dirigides a desconeguts però dipositades a les bústies van alertar residents d’almenys dues finques de veïns de Barcelona que alguna cosa estranya passava. Va ser el detonant per acabar descobrint que, presumptament, un mínim de vuit vivendes havien sigut utilitzades per a empadronaments irregulars utilitzant documentació falsa als dos edificis. Alguns han contactat amb l’Ajuntament per informar dels fets i han denunciat el cas als Mossos d’Esquadra. Segons fonts municipals, el consistori treballa amb la Guàrdia Urbana per identificar els casos i comprovar si són constitutius d’un delicte.
A totes les vivendes afectades de les quals ha tingut coneixement aquest diari, els empadronats no havien llogat, comprat ni residit mai. Però algú va presentar documentació falsa, com si haguessin firmat un contracte de lloguer o haguessin sigut autoritzats pel titular del domicili, a les oficines municipals. La primera pista de l’engany va ser l’arribada de correspondència, expliquen fonts de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, ja que en els dos casos es tracta de propietats que administren i assessoren.
Els mateixos amos
Tots dos són propietats verticals, és a dir, que els pisos pertanyen als mateixos amos. El titular d’una d’aquestes, situada al barri del Clot, a Sant Martí, demana mantenir l’anonimat, però relata que són quatre els immobles utilitzats per als empadronaments fraudulents. Diferents familiars que resideixen a la finca van trobar a les bústies correspondència amb la seva adreça i pis però dirigida a altres persones, i que tenien com a remitent l’Ajuntament de Barcelona.
Van alertar els seus administradors a la Cambra sobre la situació. I l’entitat va descobrir que no n’era un únic cas, ja que a la Vila de Gràcia es donava una situació molt similar. En concret, la propietat de l’edifici se’n va assabentar per diverses vies. Hi ha llogaters que també rebien cartes del consistori a nom d’altres persones que mai havien viscut allà. És més, una arrendatària va descobrir que havia sigut desempadronada del seu domicili.
L’Ajuntament explica que quan en una adreça es produeixen nous empadronaments, es contacta amb els anteriors empadronats perquè confirmin o no la baixa. Aquesta mesura es porta a terme perquè moltes persones que deixen la ciutat no cursen personalment la seva baixa del padró, de manera que antigament seguien registrats en una llar, cosa que donava lloc a xifres errònies a la ciutat o sobreocupació.
Però, en aquest cas, la inquilina se’n va assabentar al fer un tràmit mèdic, explica la propietària. A l’acudir a les oficines municipals va descobrir que tres persones més s’havien inscrit a casa seva, per la qual cosa a l’excedir la capacitat d’ocupació establerta a la cèdula d’habitabilitat per a 60 m2 de vivenda, ella havia sigut desempadronada.
Possibles màfies
Seguint l’històric d’altres pisos de la finca, van descobrir irregularitats en tres més. A més, van arribar missives en les quals s’informava les presumptes persones empadronades que ja podien dur a terme tràmits de regularització o renovació de documentació. Pel que sembla, els falsos empadronaments van començar l’any 2024.
El modus operandi en aquest exemple era la presentació de falsos contractes de lloguer a nom d’una dona, que pels seus cognoms semblava espanyola. Aquest mateix nom s’havia repetit en diversos contractes. I s’acompanyaven d’un suposat permís firmat per aquesta per empadronar diferents persones estrangeres a cada domicili.
En aquest immoble, els afectats van presentar denúncies als Mossos d’Esquadra, que els van dir que tenien coneixement de més casos. Les dades recopilades per la Cambra de la Propietat corresponen totes a empadronats de nacionalitat estrangera.
Fonts municipals han explicat, en relació amb l’"empadronament irregular en propietats verticals", que l’Oficina del Padró està col·laborant amb la Guàrdia Urbana en la "identificació dels casos, per si són constitutius de delicte" per "falsedat documental o actuació fraudulenta de màfies que actuen per diners". No detallen el nombre de possibles fraus que han sigut comunicats i estan en via d’investigació. Però sí que el del carrer de Gràcia és un dels expedients que hi ha en curs.
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