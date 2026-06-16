Opinió
Patricia Martín
Catalunya lidera l’espera de les prestacions amb 80.827 persones
La falta de finançament extra del Govern central frena el sistema i causa un augment dels dependents que esperen ajudes i serveis reconeguts.
La llista d’espera de la dependència s’ha reduït gradualment des del rècord que va implicar l’entrada al sistema dels dependents de grau I, el juliol del 2015. A partir de llavors, la llista de persones a l’espera de rebre una prestació s’ha reduït progressivament fins a finals del 2024. Però el 2026 s’està registrant un canvi de tendència, que podria estar lligat al fet que fa dos anys el Govern va paralitzar l’increment extra de 600 milions que va aportar en els tres anys anteriors, com a part del pla de xoc.
La retallada no s’ha traduït en menys beneficiaris, però sí que és insuficient per atendre la gran demanda creixent a causa de l’envelliment de la població. Davant d’això, a finals de maig d’aquest any hi havia 265.460 persones en llista d’espera –110.108 a l’espera de valoració (el 41,5%) i 155.352 esperant prestacions i serveis ja reconeguts (el 58,2%)–, 7.293 més que al gener (un 2,7% més), segons el nou balanç del sistema elaborat i difós ahir per l’Associació de Directors i Gerents en Serveis Socials.
D’aquestes, el 30,4% resideix a Catalunya, la comunitat que lidera la llista d’espera, amb 80.827 persones pendents de rebre una prestació, 30.000 més que a Andalusia, la següent en el rànquing, i gairebé cinc vegades més que la Comunitat de Madrid (14.559 persones en llista d’espera). En total, gairebé el 67% de les persones en el registre es troben en quatre comunitats: Catalunya, Andalusia (amb 49.513 persones), la Comunitat Valenciana (amb 28.808) i les Canàries (amb 17.457).
No obstant, el col·lectiu que elabora periòdicament balanços sobre el sistema considera també "preocupant" l’evolució aquest any de tres comunitats més que no es troben entre les autonomies amb més llista d’espera, però han incrementat el registre en els cinc primers mesos: Cantàbria (amb una pujada del 106,8%), Madrid (42,6%) i Castella-la Manxa (26,9%). Això provoca que del gener al maig hagin mort 13.503 persones pendents de rebre una prestació. De nou, gairebé la meitat (el 49%) es concentra a Catalunya (4.342 morts) i Andalusia (2.204 ). A la cua, l’autonomia amb menys morts en llista d’espera és Galícia (34 persones).
Complir el termini
A més, el balanç indica que el temps mitjà d’espera des que es presenta la sol·licitud fins a la resolució de l’expedient és de 320 dies. Només sis comunitats que compleixen el termini legal de 180 dies: Castella i Lleó (119 dies), Aragó (122), País Basc (131), La Rioja (144), Castella-la Manxa (166) i Cantàbria (171).
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