Jonathan Andic va trucar set cops a emergències després de la caiguda
La defensa del fill del fundador de Mango manté que l’acusat va intentar comunicar-se "de forma insistent" amb els serveis mèdics i els bombers.
Germán González
En una de les seves interlocutòries, la jutge de Martorell que investiga la mort d’Isak Andic, estima que la caiguda es va produir entre les 12.28:20 i les 12.28:26 i que Jonathan Andic va fer la primera trucada 4:34 minuts després. No va ser a emergències, sinó a Estefanía Knutt, parella del seu pare. La jutge també assenyala que es van registrar dues trucades de Jonathan Andic al 112, una a les 12:36:24 hores i una altra a les 13.13:44 hores. No obstant, fonts de la defensa expliquen que va contactar fins a set vegades amb els serveis d’emergència, amb trucades de diferent durada, més enllà dels contactes que va mantenir amb la parella del seu pare per explicar-li el que havia passat. Les trucades van tenir lloc fins a les 13.13 hores.
En aquestes, Jonathan Andic afirma, entre sanglots: "El meu pare ha caigut per un barranc; sisplau, enviïn algú, enviïn una ambulància, enviïn una ambulància, enviïn algú, sisplau". Des del telèfon d’emergències, una operadora trasllada la trucada als bombers, a qui el fill del fundador de Mango, en estat de xoc, explica que el seu pare ha caigut i intenta explicar la seva ubicació. També a una infermera del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Andic li diu: "El meu pare ha caigut". "És que no el veig, no el veig i no em respon. Ha caigut per un barranc".
Fonts de la defensa remarquen que l’acusat va trucar "de forma insistent" als serveis d’emergència després de la caiguda i sempre en un estat de desesperació. Recorden que el contingut d’aquestes converses és dins de la causa que ha de valorar la jutge. En aquest sentit, en la interlocutòria que ordenava presó provisional per a Jonathan Andic eludible sota una fiança d’un milió d’euros, la jutge indicava que en la primera trucada de l’acusat al 112 va manifestar que el seu pare havia caigut "per un barranc" a Montserrat. En el mateix escrit, la jutge també assenyalava que Andic, "posteriorment", va rebre la trucada de la infermera del SEM en la qual va modificar la versió i va explicar que ell anava avançat i, "de sobte", havia sentit "soroll de pedres" i quan es va girar va veure Isak "cridar i caure".
En aquest sentit, fonts de la defensa d’Andic remarquen l’estat de xoc en el qual es pot sentir l’acusat en les seves trucades al 112. L’operadora va derivar una trucada als bombers i Jonathan, entre plors, també va mantenir una conversa d’uns 15 minuts amb una infermera del SEM que intentava tranquil·litzar-lo perquè pogués donar instruccions sobre el lloc dels fets i que l’helicòpter de rescat els pogués localitzar.
"Sense humanitat"
Les mateixes fonts també assenyalen que Jonathan Andic "expressa la seva angoixa per saber on és i com està el seu pare, a qui crida innombrables vegades, sense obtenir resposta". Fins i tot asseguren que Jonathan va voler sortir pel barranc per baixar, però l’hi van impedir dos excursionistes que el van auxiliar a l’arribar poc després de la caiguda, així com la mateixa infermera durant el transcurs de la trucada.
Segons expliquen des de l’equip legal de l’acusat, consideren que "la investigació policial s’obceca a qüestionar aquells primers minuts sense trucades registrades, fins i tot a qui fa la primera trucada, donant per fet que hi ha una manera establerta i lògica de reaccionar, en temps i forma, sense tenir en compte l’impacte que un succés traumàtic d’aquestes característiques pot tenir en cada individu". A més, també consideren que s’ha tractat "sense cap tipus d’humanitat" l’acusat.
Sobre aquests àudios, Francisco Marco, pèrit contractat per la defensa, va assegurar ahir a Catalunya Ràdio que "ningú que pugui premeditar una caiguda d’aquest tipus després mostra aquesta desesperació, que és natural", amb referència als àudios de Jonathan Andic. Per això considera que hi va haver "un error" de l’investigador principal dels Mossos, que, segons ell, va cometre "imprecisions" i va acusar "falta de prudència i falta de coneixement".
En la seva intervenció, Marco també va considerar que els advocats d’Andic haurien de demanar l’anul·lació d’algunes parts de la investigació policial perquè, segons ell, contenen "biaixos i falsedats" i una acusació que, segons ell, està basada "sobre el no-res". Per això va considerar que el cas no arribarà a judici, i que la instrucció no durarà "més de sis mesos".
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