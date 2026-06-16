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L’Ajuntament debat el futur del centre comercial de la Vila Olímpica

L’Ajuntament debat el futur del centre comercial de la Vila Olímpica

L’Ajuntament debat el futur del centre comercial de la Vila Olímpica

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El Periódico

Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona debatrà demà, en la comissió d’Economia i Hisenda, què fer amb el centre comercial en declivi El Centre de la Vila, situat al barri de la Vila Olímpica, al districte de Sant Martí. Pertany a l’Estat, a través de la Societat Estatal de Mercats Centrals de Proveïment (Mercasa), que el va treure a subhasta sense èxit. La setmana passada la societat pública va declarar desert el procediment, al qual no es va presentar cap postor. Ara preveu tornar a intentar-ho amb una rebaixa. El preu de sortida inicial era de 25,7 milions d’euros i en la pròxima, la data de la qual encara no està fixada, pot baixar fins a 21,9 milions. Si també resultés deserta en aquesta ocasió, a la tercera ronda el preu mínim de venda podria baixar fins a 18,5 milions.

El complex es compon de quatre plantes comercials, amb 83 locals, més de la meitat ara buits, i dos nivells d’aparcament, un ara tancat, en una parcel·la amb una superfície de 17.400 m2 . Va albergar, fins al 2023, els cines Yelmo Icària. El principal obstacle per a la venda, expliquen fonts coneixedores, és que el nou amo hauria d’afrontar una inversió substancial per actualitzar l’immoble.

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