Les víctimes de feminicidi de més de 60 anys es dupliquen des del 2019
P. M.
La violència de gènere no té edat. Es pot patir al llarg de tota la vida o iniciar-se en etapes avançades, quan factors com la dependència, la soledat o el deteriorament cognitiu o físic augmenten la vulnerabilitat de les víctimes. És el que transmeten les estadístiques que, en un context d’envelliment de la població, demostren que és un problema en augment, malgrat que els estereotips solen associar aquesta xacra a persones més joves, cosa que perpetua el silenci i la invisibilitat de les que ho pateixen.
El registre de feminicidis del Ministeri d’Igualtat indica que el percentatge de víctimes mortals més grans de 60 anys s’ha duplicat des del 2019, en què s’ha passat del 9% al 18,8% el 2025. En números bruts, van ser cinc víctimes el 2019 i nou el 2025, amb un pic de 12 el 2020. I, des de començament d’any, s’han registrat quatre feminicidis de més grans de 60.
A més, l’estudi Dones especialment vulnerables a la violència, elaborat per la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere, revela que el 5% de les dones de 65 anys o més han patit violència física per part d’alguna parella al llarg de la seva vida, un percentatge que s’eleva al 10,3% entre les dones de més de 75 anys.
La punta de l’iceberg
Són dades preocupants malgrat que les estadístiques reflecteixen només la punta de l’iceberg, perquè una de les dificultats per aturar la violència contra les dones d’edat més avançada és que, en termes generals, van créixer en ambients masclistes i, per això, normalitzen el maltractament i en massa ocasions el pateixen, durant anys, en silenci. Per això i amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans, que es va celebrar ahir, els col·lectius que representen les persones grans denuncien la falta de suport i polítiques específiques per prevenir la violència en la vellesa i insten a prendre mesures específiques.
- La dona de vermell en els Planeta
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Els cargols a la llauna amb secret de Can Barris
- Oriol Junqueras: «Hem de defensar Catalunya d’aquells que li volen mal, com Aliança Catalana»
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Un projecte de 500 milions d'euros vol crear a Blanes un gran parc de reciclatge industrial i fins a 600 llocs de treball
- La Festa Major de Palamós recupera les atraccions de fires que estaran a un nou emplaçament
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»