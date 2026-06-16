Petició d’ajuda a les xarxes socials
Una crida veïnal facilita als Mossos la detenció de dos homes que van atacar amb un matxet uns vigilants a L'Hospitalet
La policia catalana aconsegueix atrapar els agressors un any després que passessin els fets
El Periódico
Una crida ciutadana a les xarxes socials ha permès als Mossos d'Esquadra de la comissaria de L'Hospitalet de Llobregat detenir aquest 5 de juny un home de 30 anys com a presumpte autor principal d’un delicte de robatori amb violència i lesions molt greus. Els fets es van produir la matinada del 24 de juny del 2025 a l’avinguda Josep Tarradellas de L'Hospitalet de Llobregat, quan dues persones, vigilants de l’estació que acabaven el seu torn laboral, van ser abordades per dos individus.
Durant l’assalt, un dels atacants va treure un matxet amb el qual va agredir una de les víctimes, i li va causar lesions de molta gravetat a la mà esquerra, mentre l’altre autor sostreia les motxilles que portaven. La víctima va ser traslladada d’urgència a l’Hospital de Bellvitge, on va haver de ser intervinguda quirúrgicament en diverses ocasions.
Després de cometre els fets, els autors van fugir corrents de la zona creuant les vies del tren en direcció a l’avinguda de Can Serra de L'Hospitalet de Llobregat. Arran dels fets, els investigadors en les primeres perquisicions van obtenir imatges dels assaltants, entre elles, les de les càmeres de seguretat de l’estació ferroviària.
L’impacte a les xarxes socials, un impuls decisiu per a la investigació
Dins de les gestions d’investigació, el punt d’inflexió del cas va arribar gràcies a la seva estratègia coordinada amb l’Oficina de Comunicació dels Mossos d'Esquadra. El 6 de febrer d’aquest any s’han difós les imatges dels presumptes autors a través de les xarxes socials oficials del cos per demanar el suport de la ciutadania.
La resposta va ser immediata: poques hores després de la seva publicació, la Unitat d’Investigació va rebre una sèrie d’informacions molt valuoses de diversos ciutadans. Aquestes dades van significar l’impuls definitiu per a la resolució d’aquest cas, i van permetre als investigadors posar nom i cognoms als sospitosos.
Així, les informacions rebudes, juntament amb la resta de gestions dels investigadors, van permetre localitzar i detenir un dels presumptes responsables dels fets el passat 9 de març. Al detingut, de 28 anys, li constava un antecedent a la base de dades policials per fets de la mateixa tipologia delictiva.
Finalment, el 5 de juny del 2026 els agents van detenir el segon sospitós i principal autor de l’agressió. En aquest cas, l’arrestat és un home de 30 anys amb 13 antecedents policials que va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de L'Hospitalet de Llobregat.
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