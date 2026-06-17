BCN superarà el mig miler de refugis climàtics aquest estiu
L’ampliació de la xarxa amb un centenar més d’espais permet que el 92% de la població tingui també durant els diumenges d’agost un punt d’alleujament tèrmic a menys de 10 minuts de casa.
Glòria Ayuso
Aquest estiu no es preveu que les temperatures donin treva, i Barcelona s’està preparant: l’Ajuntament ha activat més de 500 espais senyalitzats com a refugis climàtics, un centenar més que l’any passat. Es tracta d’indrets que ofereixen un lloc on asseure’s, descansar i disposar d’aigua i ventalls de cartró.
L’Ajuntament va explicar que està més que corroborat que els pics de calor tenen un impacte directe en l’increment d’ingressos hospitalaris i el deteriorament de la salut de persones grans o amb malalties cròniques a la ciutat. L’objectiu prioritari del desplegament dels refugis climàtics, que s’han activat aquesta setmana i duren fins al 15 de setembre, és "guanyar capil·laritat" en tota la trama urbana perquè ningú quedi desprotegit davant les onades de calor.
Per aconseguir-ho, el consistori està incorporant a la xarxa de refugis climàtics també establiments privats, que anomena microrefugis. Per ara ja se n’han sumat uns 60 entre farmàcies, comerços de barri, universitats i museus, com el Frederic Marès, que s’incorpora aquest estiu. Gràcies a aquesta ampliació, el 99% dels barcelonins disposen d’un refugi climàtic a menys de 10 minuts a peu de casa seva durant els dies laborables, va destacar la primera tinenta d’alcaldia d’Urbanisme i Mobilitat, Laia Bonet.
Diumenges a la tarda
La xarxa de refugis climàtics es va començar a configurar fa sis anys mitjançant la incorporació d’equipaments públics, que tanquen els dies festius. Detectat el problema, una de les principals novetats d’aquesta campanya és la millora de la cobertura fins i tot els diumenges a la tarda del mes d’agost. La nova xarxa de punts disponibles, molt heterogènia, permet que fins al 92% de la ciutadania compti també els diumenges d’agost amb un lloc fresc al qual acudir a menys de 10 minuts de casa. El mapa de refugis climàtics inclou als barris alguna gelateria, peixateria i fins i tot un scape room, negocis que s’han ofert de manera desinteressada a brindar una zona de descans al barceloní que ho requereixi.
A més, a l’agost tornaran a obrir cinc biblioteques més que habitualment estaven tancades, i que aquest any incorporaran activitats culturals. Es tracta de la Francesca Bonnemaison, les Roquetes, Sant Pau, Zona Nord i Trinitat Vella.
La ciutat ha duplicat, a més, aquest estiu, els llocs amb jocs d’aigua infantils. També està implementant una estratègia d’ombres –amb nous punts destacats, com el previst al Moll de la Fusta– i la senyalització de les zones més fresques dins dels parcs urbans.
Impacte directe en la salut
La presentació dels nous refugis climàtics, ahir, va posar el focus en la necessitat de mitigar els efectes de la calor en l’organisme. La regidora de Salut, Marta Villanueva, va destacar especialment l’increment d’ingressos hospitalaris a la ciutat coincidint amb les altes temperatures, especialment de persones amb patologies cròniques com la diabetis, les afeccions renals i les cardiovasculars.
"L’impacte de la calor en la salut afecta tothom: dificulta el descans i incrementa la irritabilitat. No obstant, en la gent gran i les persones amb malalties cròniques té un impacte sever, també en els nens", va advertir Villanueva.
La responsable de Salut va insistir en la importància de la prevenció activa: hidratar-se i beure aigua sovint sense esperar a tenir set, el primer indici de deshidratació, a més d’evitar les hores centrals de sol i utilitzar crema protectora. Quan el consistori activi les fases d’alerta per calor, els serveis de teleassistència faran més de 120.000 trucades de seguiment a persones vulnerables per recordar-los els consells bàsics de salut, avaluar el seu estat i orientar-los si necessiten un refugi climàtic. Villanueva va destacar, a més, el vessant social de la xarxa de refugis climàtics, que poden evitar l’aïllament de moltes persones a l’estiu: "Estar a l’aire lliure ens connecta amb la naturalesa i les relacions socials; els refugis climàtics també compleixen una funció essencial de relació social".
Per assegurar que la campanya sigui efectiva, s’ha reforçat l’equip d’agents a peu de carrer que es van incorporar l’any passat. La seva missió és doble: d’una banda, garantir que la informació arribi de manera directa, especialment a les persones grans. De l’altra, convidar els comerços que s’afegeixin a la xarxa de microrefugis disponibles per a la població.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Els Mossos traslladaran de Girona a Salt la seu regional de les comarques gironines
- Irregularitats detectades per una auditoria a Pont de Molins: la compra d'una bici elèctrica, un cotxet o 7.700 euros en un restaurant
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»