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Previsió meteorològica

Catalunya activa el seu primer avís per onada de calor de l’any i adverteix d’una pujada dràstica dels termòmetres a partir de diumenge

Els models apunten que aquest episodi s’allargarà com a mínim fins dimarts i deixarà valors especialment alts a l’interior

Dia de calor a les platges de la Barceloneta.

Dia de calor a les platges de la Barceloneta. / Ferran Nadeu / EPC

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Valentina Raffio

Per primera vegada en el que portem d’any, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per altes temperatures davant l’arribada de la primera onada de calor de l’estiu. Els models apunten que aquest episodi arrencarà diumenge vinent i es mantindrà fins com a mínim dimarts, tot i que hi ha la possibilitat que s’allargui encara més. A Catalunya s’espera una pujada dràstica dels termòmetres a tot el territori i màximes especialment altes en zones de l’interior, on fins i tot podrien fregar-se els 40 graus. De moment, tot apunta que aquest episodi serà especialment intens. I és per això que, segons recorden els especialistes, cal reforçar tots els protocols per protegir la població de la calor i, sobretot, resguardar els col·lectius més vulnerables de les altes temperatures.

Tot apunta que en tan sols uns dies viurem la primera gran onada de calor de l’estiu. Al maig es va viure un episodi d’altes temperatures que es va allargar durant diverses setmanes però que, almenys en el cas de España, mai no va arribar a complir els requisits tècnics per etiquetar-se com a onada de calor. Ja llavors es van registrar pujades de les temperatures de fins a 15 graus respecte als valors habituals per a l’època, es van superar valors per sobre dels 40 graus en diversos punts del país i es van batre desenes de rècords de temperatura. Ara com ara, segons apunten els primers models, aquesta primera onada de calor de l’any es perfila com a especialment intensa. Tot i que, segons adverteixen els meteoròlegs, caldrà esperar els butlletins següents per entendre la magnitud d’aquest fenomen.

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