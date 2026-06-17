El consistori desencalla la reobertura de la Casa Lleó Morera
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona va concedir ahir l’aprovació definitiva al projecte que ha de permetre la reobertura de la modernista Casa Lleó Morera del passeig de Gràcia, tancada després de ser accessible de manera limitada entre el 2014 i el 2016. El consistori ja va donar el primer aval a finals del 2025 perquè torni a obrir l’única de les tres finques de la coneguda com a Illa de la discòrdia que no admet visites.
No obstant, la ratificació última al pla de condicionament de l’edifici, dissenyat per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, es va deixar en suspens el març passat. Llavors, l’Ajuntament va donar un marge de tres mesos al propietari, la constructora Núñez i Navarro, perquè esmenés carències detectades en el projecte, en qüestions referides a normativa urbanística, mobilitat i medi ambient, entre d’altres.
Complert el termini, el consistori considera que les deficiències s’han corregit i dona curs al pla urbanístic per adaptar l’immoble del segle XIX perquè les plantes superiors deixin d’estar destinades a oficines i es permetin usos museístics per fer-la visitable. El PSC, Junts, el PP i Vox van votar a favor de la mesura que empara el canvi. Barcelona en Comú es va abstenir i ERC es va reservar el vot, a l’expressar dubtes sobre el projecte.
De moment, no hi ha data coneguda sobre quan es podria reobrir la Casa Lleó Morera ni quan es podria efectuar la reforma prèvia per condicionar la finca. En els últims anys, les discrepàncies sobre com fer accessible l’edifici a persones amb mobilitat reduïda i respectar el patrimoni protegit al mateix temps mantenien encallat el projecte per recuperar les visites.
El gerent d’Urbanisme, David Martínez, va expressar que amb les obres es facilitarà l’entrada a l’immoble amb una "adequació de l’interior per millorar l’accessibilitat sense alterar la volumetria, les façanes ni els elements protegits".
Subscriu-te per seguir llegint
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Els Mossos traslladaran de Girona a Salt la seu regional de les comarques gironines
- Irregularitats detectades per una auditoria a Pont de Molins: la compra d'una bici elèctrica, un cotxet o 7.700 euros en un restaurant
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»