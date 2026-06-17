Juan José, agricultor: "He passat de guanyar 40.000 euros a 650.000 euros l'any gràcies a aquesta fruita seca"
El canvi a cultius alternatius s'està imposant entre els agricultors per la seva alta rendibilitat respecte a l'olivera i els cereals
Andrea Riera
Juan José Chacón, agricultor de Pozuelo de Calatrava, a Ciudad Real, ha convertit el festuc en l’eix de la seva explotació agrícola després d’abandonar progressivament cultius tradicionals com l’olivera i els cereals. Segons va explicar al programa Equipo de investigación, el canvi li va permetre passar d’uns ingressos anuals d’uns 40.000 euros a 650.000 euros en sis anys, entre el 2010 i el 2016.
Chacón sosté que el pistatxo ofereix una rendibilitat superior a la d’altres cultius. “No hi ha cap producte al camp que se li iguali. Ni en inversió, ni en producció ni en rendibilitat (...) Vam creure en el futur del pistatxo i hi vam apostar”, va afirmar durant el programa.
La finca de l’agricultor compta amb 160 hectàrees plantades, tot i que continua ampliant la superfície dedicada a aquest fruita seca. “Amb el que guanyo, ho torno a invertir en terres per a pistatxos”, va explicar.
El projecte va començar amb un crèdit bancari de 6.000 euros. Chacón calcula que, si l’explotació manté el ritme actual, podria arribar a una facturació anual d’entre un o dos milions d’euros. “Si aquesta explotació continua al ritme que la portem, pot arribar al milió o als dos milions d’euros, tranquil·lament”, va assegurar.
Malgrat els ingressos obtinguts, l’agricultor adverteix que el pistatxo requereix una inversió inicial elevada i diversos anys d’espera abans de ser rendible. “Es pot viure del pistatxo, fins i tot com un marquès, però al principi cal posar-hi molts diners. Hi ha quatre o cinc anys fins que agafa rendibilitat i, si ho aguantes, et pots fer milionari”, va assenyalar.
El cas de Chacón reflecteix l’interès creixent d’alguns agricultors per cultius alternatius als tradicionals, en un context de recerca d’explotacions més rendibles i adaptades a noves demandes de consum.
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