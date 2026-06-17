Dos milions de tones
Catalunya aprova la llei per erradicar l’amiant però encara tardarà fins a un any a aplicar-la
Les entitats d’afectats han fet el pas endavant i reclamen agilitat a l’hora de redactar el reglament que inclourà sancions de fins a 100.000 euros
Catalunya només substituirà les canonades de fibrociment en cas de deteriorament o per reparar fugues
Guillem Costa
L’erradicació de l’amiant s’ha convertit en un dels pocs consensos veritablement amplis del Parlament. La cambra catalana ha viscut aquest dimecres una nova jornada, ja en van unes quantes, d’avenç en la lluita contra un material tòxic que des de fa dècades s’acumula en edificis, instal·lacions i espais públics i privats de Catalunya i que suposa una amenaça per a la salut. L’aprovació definitiva de la llei suposa també una victòria molt esperada per a les víctimes, les seves famílies i les entitats que fa anys que reclamen aquesta normativa i que avui han fet aquest pas endavant (encara no es tracta de l’últim) per eliminar l’asbest.
La cambra catalana ha aprovat la grussa de la llei amb el recolzament de tots els grups parlamentaris, tot i que Vox i el PP s’han abstingut en alguns punts concrets. El text fixa un full de ruta per identificar, gestionar i retirar progressivament el fibrociment i altres materials amb amiant. Però a més, obliga el Govern a crear un marc comú d’actuació que implicarà no només l’Administració, sinó també empreses, propietaris i ciutadania.
L’absència d’aquest marc és el motiu pel qual la normativa, que contempla sancions de fins a 100.000 euros, encara no entrarà en vigor, de facto, de manera imminent. Per aplicar la llei, l’Executiu català té un any de marge per redactar un reglament en el qual ja s’està treballant des de fa mesos i que detallarà com aplicar la normativa, com crear un cens detallat i com organitzar la comissió de coordinació i seguiment.
En el dia d’avui hi ha més de 2 milions de tones d’amiant acumulades a Catalunya, segons els últims càlculs de la Generalitat. L’objectiu hauria de ser erradicar-les abans del 2032. Però fonts consultades per aquest diari ja alerten que no serà viable complir aquest calendari, sinó que es tardarà molt més.
«Etapa definitiva»
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, la titular del Departament que s’encarregarà del reglament, a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), ha defensat la importància de la norma i l’ha qualificat com una «llei pionera» a Catalunya. «Aquesta legislació obre una etapa definitiva per eliminar l’amiant, que segueix present a Catalunya malgrat estar prohibit des de fa anys», ha assegurat en un discurs en el qual també ha esmentat la feina feta per l’anterior Govern, comandat per Pere Aragonès.
La normativa, a més del règim sancionador contundent, que potser és el més cridaner, també incorpora el reconeixement de les víctimes de l’amiant i estableix obligacions per a administracions, companyies i propietaris particulars, que hauran de localitzar, gestionar i retirar l’amiant de les seves instal·lacions. Les multes arribaran quan s’incompleixin les ordres de retirada i l’asbest es mantingui als edificis. En cas que aquestes sancions s’imposin, els diners recaptats s’hi destinaran al nou Fons per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya, que precisament servirà per finançar actuacions de retirada.
Ambició
Diversos grups parlamentaris han advertit que l’efectivitat de la norma dependrà que el reglament s’aprovi amb prou recursos, calendaris clars i mecanismes estables per blindar les inversions.
Junts, de fet, ha demanat «una aplicació ràpida» i el PP ha avisat que «sense pressupost», pot quedar tot en «paper mullat». En paral·lel, el PSC, ERC i els Comuns han aplaudit el text, mentre que la CUP ha reclamat «ambició» a l’hora de desenvolupar-la.
Aquesta petició coincideix amb el posicionament d’entitats com la dels jubilats de Macosa-Alstom, afectats per aquest material, i la comissió contra l’amiant de la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona). Després de tants anys avançant a pas lent per disposar d’aquesta llei, totes dues exigeixen «celeritat, contundència i serietat» a l’hora de posar en marxa tot el procés (assumeixen que serà llarg i complex) que ha de culminar en l’erradicació de tot l’amiant.
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