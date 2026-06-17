Informe de puntualitat de Renfe
Rodalies perd 300.000 viatgers al maig, el primer mes sense bitllets gratis després de l’accident de Gelida
També es van cancel·lar més trens que a l’abril i la puntualitat del servei va millorar lleugerament
Pau Lizana Manuel
La recuperació progressiva del nombre de viatgers de la xarxa de Rodalies es va estancar finalment al maig. Aquell mes, el primer en què els títols de transport van deixar de ser gratis, els passatgers van accedir als trens de Rodalies un total de 9,332 milions de vegades, 300.000 menys que al mes d’abril i gairebé 800.000 menys que en el mateix mes de l’any passat. És un descens relativament moderat que, això sí, va trencar la ratxa de la xarxa, que entre febrer i abril havia recuperat gairebé quatre milions dels viatgers perduts en les primeres setmanes després de l’accident de Gelida.
Així es desprèn de l’‘Informe mensual de puntualitat’ que ha fet públic Renfe aquesta setmana. Al maig, i també interrompent els bons registres des del mes de febrer, es van cancel·lar més trens que a l’abril, tot i que inicialment hi havia programats menys trens. Així, es van cancel·lar un total de 609 trens, davant dels 445 que es van suprimir a l’abril. En aquest cas, la xifra és una mica millor que la del 2025, quan es van cancel·lar 632 circulacions. En total, hi havia programats 17.935 trens, 3.000 menys que l’any passat, quan n’hi va haver 21.077.
Restriccions, recuperacions i explicacions
Aquestes xifres s’expliquen, en part, per les restriccions i talls en algunes línies de Rodalies que seguien en marxa durant el mes a la xarxa. Des del dia 4, es va interrompre la circulació de l’R13 entre Sant Vicenç de Calders i La Plana - Picamoixons i també seguien afectats per obres els túnels del Garraf, que finalment van reobrir la setmana passada. Tampoc circulaven els trens de l’R7, que seguirà sense funcionar fins a l’any que ve, ni l’R8, que encara no arribava fins a Martorell passant pel túnel de Rubí.
Per contra, aquell mes es va recuperar la circulació completa per l’R4, que fins aleshores seguia funcionant amb trens llançadora entre Terrassa i Manresa; i es va allargar el servei de l’R3 fins a Ribes de Freser --van continuar tallats els trams entre L'Hospitalet i la Garriga i entre Ribes i Puigcerdà--. També es va recuperar el tram de l’R15 entre Reus i Móra La Nova, que al juny ja completa el seu recorregut fins a Riba-roja d'Ebre.
Per tot això, la consellera d'Habitatge, Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va anunciar el 30 d’abril que ja s’havia recuperat un 96% del servei, que Rodalies ja l’usava el 90% dels usuaris que ho feien abans de Gelida i que, per això, tenia sentit tornar a cobrar pel servei. En cinc mesos, la gratuïtat havia costat uns «50 milions d’euros» a l’Estat, segons va estimar el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano.
La puntualitat, la cara bona
El registre que sí que va millorar durant el mes de maig va ser la puntualitat. El 46% dels trens de Rodalies que van circular al maig van arribar puntuals --menys de cinc minuts després del seu horari programat d’arribada-- a la seva destinació. A l’abril, la xifra havia caigut fins al 40,6% dels trens. Tots dos són registres molt similars als que es van registrar el 2025.
La mitjana general de les demores va ser d’1,1 minuts per a totes les circulacions, tot i que, un cop superada la marca dels cinc minuts que Renfe considera «puntualitat», el temps extra d’espera per als passatgers va passar als 20,4 minuts. És, de nou, una mica menys que a l’abril, quan la demora mitjana era de 23,2 minuts.
L’informe atribueix a causes operatives de Renfe --problemes amb la gestió dels maquinistes o els horaris, per exemple-- el 26,1% dels 22.364 minuts de retard que es van acumular durant tot el mes. El 73,9% restant, doncs, el relaciona amb incidències externes com inclemències meteorològiques o problemes amb la infraestructura.
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