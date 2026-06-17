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PROJECCIONS DE L’INE

Un de cada tres espanyols tindrà més de 65 anys el 2076

Espanya guanyaria 3,4 milions d’habitants en els pròxims 50 anys, principalment gràcies a la immigració: quatre de cada 10 habitants seran d’origen estranger

El nombre mitjà de fills per dona augmentarà lleugerament d’1,10 el 2026 a 1,16 el 2040

Imatge d’arxiu d’uns jubilats en un parc de Bilbao.

Imatge d’arxiu d’uns jubilats en un parc de Bilbao. / EFE / LUIS TEJIDO

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Roberto Bécares

Madrid

Les projeccions de població de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) dibuixen una Espanya d’aquí a 50 anys cada vegada més envellida. Hi haurà 3,38 milions de persones més (serem 53 milions de ciutadans), però un de cada tres tindrà més de 65 anys. L’augment poblacional es produirà només gràcies a la immigració –quatre de cada 10 habitants serà d’origen estranger– en un escenari de creixement gradual de defuncions i d’una lleugeríssima pujada dels naixements almenys fins al 2042.

Les projeccions, que s’han fet públiques aquest dimecres basant-se en les tendències demogràfiques actuals i l’opinió d’experts en demografia de tot Espanya, concreten que el percentatge de població de 65 anys i més, que actualment se situa en el 21,1% del total, arribaria a un màxim del 30,9% el 2076. La tendència en el sector de població entre 20 i 64 anys és just la inversa. Si actualment aquesta franja d’edat suposa el 60,9% de la població total, passarà a representar el 54,5% en els pròxims 50 anys.

Si la mirada se centra exclusivament en els pròxims 15 anys, l’augment de població seria més gran, ja que Espanya guanyaria 4.251.150 habitants (un 8,6%) fins a superar els 53,8 milions de persones el 2041. El menor avenç en població fins al 2076 es deuria a l’augment progressiu de les defuncions, superior al nombre de naixements durant tot el període projectiu.

Augment de naixements

Dins del puzle de dades presentat avui també hi ha indicis d’optimisme, ja que el nombre de naixements començaria a augmentar lleument el 2026 respecte als anys immediatament anteriors i continuaria creixent fins al 2042. Així, entre el 2026 i el 2040 naixerien entorn de 5,3 milions de nens, una xifra, no obstant, un 6,2% inferior a la dels 15 anys previs.

A partir de 2061 els naixements podrien començar a augmentar de nou, a causa de l’arribada a les edats de més fecunditat de generacions cada vegada més nombroses. Malgrat això, sempre estarien per sota de les defuncions. El nombre de naixements es projecta suposant que la fecunditat de les dones mantingui una lleu però progressiva tendència a l’alça. Així, el nombre mitjà de fills per dona seria d’1,16 el 2040, davant l’1,10 del 2024.

En aquest escenari projectat per l’INE, la població nascuda a Espanya disminuiria gradualment i passaria de significar l’actual 79,8% del total, al 59,6% d’aquí a 50 anys. És a dir, quatre de cada 10 habitants seria d’origen estranger.

Mentrestant, d’acord amb les projeccions de l’INE, l’esperança de vida al naixement arribaria el 2075 als 87,0 anys en els homes i als 90,0 en les dones, amb un guany de 5,6 i de 3,5 anys, respectivament, respecte als valors actuals.

Per la seva banda, l’esperança de vida per a les persones amb 65 anys el 2075 seria de 23,5 anys per als homes (3,7 més que actualment) i de 26,3 per a les dones (2,7 anys més).

Malgrat aquesta esperança de vida més elevada, el nombre de defuncions continuaria creixent fins a arribar al seu valor màxim el 2064.

El mirall que mostra l’Espanya del futur és que davant el descens de la natalitat i l’augment de les defuncions, sempre hi haurà més defuncions que naixements (creixement o saldo vegetatiu negatiu) durant els 50 pròxims anys. Aquest saldo vegetatiu arribaria al valor més baix entorn del 2063, i s’aniria recuperant lleument a partir de llavors.

Respecte a la immigració, Espanya va registrar 1.288.562 immigracions el 2024, mentre que 662.294 persones van abandonar el nostre país per residir a l’estranger. El saldo migratori va ser de 626.268 persones. Per al 2026 es projecta un saldo migratori similar al del 2024. I a partir d’aquell any el saldo serà lleugerament decreixent, tot i que sempre positiu.

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D’acord amb els càlculs s’obtindria així un guany net de població deguda a migracions de 2,7 milions de persones en els cinc primers anys projectats. I de 6,3 milions fins al 2040. En tot el període projectiu, fins al 2075, el guany total seria de 15,5 milions de persones.

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