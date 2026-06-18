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Sanitat

Després de l’estiu els metges en vaga volen "escalar el conflicte"

AnioL Resclosa. Hospital Trueta Girona. Vaga metges mir per reclamar una millora dels seus drets. SANITAT. MANIFESTACIO DELS METGES RESIDENTS. CONCENTRACIO MIR GIRONINS PER RECLAMAR UNA MILLORA DELS SEUS DRETS

AnioL Resclosa. Hospital Trueta Girona. Vaga metges mir per reclamar una millora dels seus drets. SANITAT. MANIFESTACIO DELS METGES RESIDENTS. CONCENTRACIO MIR GIRONINS PER RECLAMAR UNA MILLORA DELS SEUS DRETS / ANIOL RESCLOSA

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Nieves Salinas

Els metges catalans van tornar ahir a la vaga, la número 12 des de l’octubre. Metges de Catalunya (MC) va amenaçar d’"ulsteritzar la sanitat" després de l’estiu si el Govern no atén les reivindicacions del col·lectiu. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, va advertir que estan disposats a "escalar encara més el conflicte" fins a fer "impracticable" la gestió del sistema sanitari. A Barcelona, uns 200 facultatius es van concentrar a les portes de la Subdirecció General de Promoció de la Salut, al carrer d’Aragó, amb pancartes per exigir un conveni propi. Durant la protesta es van sentir proclames com "a tu també t’afecta", acompanyades de xiulets i botzines.

Pel que fa al seguiment de l’aturada, va ser residual. No obstant, els facultatius mantenen el torcebraç amb l’Administració a càrrec de les cancel·lacions que suposen les jornades de vaga i, sobretot, en els últims dies, amb la campanya Ni un minut més, impulsada per Metges de Catalunya per animar els professionals a deixar de fer activitat extraordinària voluntària (concepte diferent del de les guàrdies).

Amb dades del Departament de Salut, el seguiment de la vaga ahir al matí va ser del 4,2%. MC, en canvi, va elevar la xifra al 29% (30% a Barcelona, 32% a Girona, 24% a Tarragona i 19% a Lleida). Per l’àmbit assistencial, un 33% dels facultatius d’atenció primària van seguir una aturada que, als hospitals, va ser secundada pel 20% dels professionals, segons MC.

Sobrecàrrega

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Les concentracions van ser simultànies a les quatre capitals de província catalanes. L’aturada d’ahir s’emmarca en un conflicte laboral que s’arrossega des de fa mesos entre el col·lectiu i el Departament de Salut. MC reclama un conveni propi que reconegui les particularitats de la professió i permeti revertir la sobrecàrrega assistencial que denuncien.

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