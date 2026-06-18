Estudi de Tendències Informatives
Els temes amb impacte personal marquen la conversa social
L’interès pel clima, l’economia, el turisme i el transport es reforcen amb qüestions com la immigració, la IA i la salut mental
M. NAVARCORENA / D. GUARDADO
L’estudi de Tendències Informatives que sobre l’arc mediterrani ha elaborat Prensa Ibérica i les consultores LLYC i Acceso conclou que els temes que més conversa han generat l’últim any entre els ciutadans d’aquests territoris –política, esport, sanitat, seguretat ciutadana i economia– responen a una mateixa lògica i a una pregunta: com aquestes qüestions m’afecten a mi.
Presentat al III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, l’informe identifica quatre grans pols de conversa: canvi climàtic, economia i ocupació, turisme i transport. També detecta corrents emergents com la immigració, la intel·ligència artificial, la salut mental, la religió i l’espiritualitat, a més del creixent interès per les mascotes.
"¿La recent visita del Papa és un tema de conversa actual perquè ha sigut un èxit o va ser un èxit en part perquè ja era un tema que interessava abans?", es va preguntar Joan Cañete, director d’Estratègia de l’Oficina de Projectes Editorials de Prensa Ibérica en presentar l’estudi. Al seu torn, Mònica Acero, directora de Brand PR a LLYC, va aprofundir en el turisme i en com els destins i les marques depenen cada vegada més de la intel·ligència artificial.
Aquest informe ha analitzat, per a les seves conclusions, el comportament real dels lectors i la conversa social d’abril del 2025 a març del 2026 de 27 milions de navegadors únics, 205 milions de pàgines vistes i més de 31.000 milions d’interaccions a les xarxes socials.
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