Estralls de la calor
Un incendi a la Segarra dona el primer ensurt de la temporada
Més de 200 efectius terrestres i 13 d’aeris van estabilitzar un foc que en poques hores va cremar 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. Les flames van obligar a confinar els nuclis de Briançó, els Hostalets, Pallerols i Ribera d’Ondara.
Germán González
Un incendi en camps de cereals sense segar de la Segarra (Lleida) va donar ahir el primer ensurt d’una temporada d’estiu molt calorosa i seca. Les flames, avivades pel combustible del vent i la vegetació, van avançar ràpidament i Protecció Civil va ordenar el confinament de quatre poblacions –els nuclis de Briançó, els Hostalets, Pallerols i Ribera d’ Ondara –pròximes al focus del foc, situat al municipi de Talavera–. Passades les deu de la nit, els bombers van aconseguir poder estabilitzar el foc, que a aquella hora havia afectat unes 60 hectàrees.
El foc es va declarar passades les sis de la tarda. Fins a la zona hi van acudir 46 dotacions terrestres i 13 mitjans aeris dels bombers, que també van activar més de 200 efectius sobre el terreny per apagar les flames. D’entrada, els esforços es van concentrar al flanc esquerre, el que presentava més potencial d’afectació. En aquest punt es va treballar amb maquinària pesant. El flanc dret i el cap de l’incendi van avançar amb rapidesa, empesos pel vent de marinada, per la qual cosa en aquest focus van descarregar els mitjans aeris desplaçats. El 90% de la superfície afectada és terreny agrícola i el 10%, forestal. De moment, encara s’estan investigant les causes del foc.
Davant l’avenç de les flames, Protecció Civil va enviar un missatge ES-Alert als telèfons mòbils dels veïns de la zona afectats per advertir que havien de tancar portes i finestres, així com deixar de circular per la zona, per evitar el risc d’inhalar fum o veure’s afectat per les flames.
El cap de setmana Catalunya ja va registrar diversos focs de vegetació agrícola i forestal. Aquest va ser el cas de Cervià de les Garrigues (on van cremar prop de 50 hectàrees), Sanaüja i Ponts, on la superfície cremada va ser més reduïda. Tots els incendis van ser ràpidament estabilitzats gràcies a l’actuació dels bombers i la resta dels cossos d’emergència.
A causa de les altes temperatures i el vent aquesta setmana ha augmentat el risc d’incendi en bona part de Catalunya. Els Agents Rurals van activar dilluns el nivell 3 del Pla Alfa, que alerta de perill "molt alt" d’incendi en 51 municipis de l’Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d’Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta. Tot i que la situació ahir es va reduir a una quarantena de localitats, s’espera que el perill pugui incrementar-se durant la setmana vinent a causa de l’augment de les temperatures.
En aquest context, els Agents Rurals reclamen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui generar risc d’incendis. També remarquen que, en cas de detectar una columna de fum, és necessari trucar immediatament al 112. En el marc de les actuacions preventives, els Agents Rurals han precintat i senyalitzat les àrees recreatives on no es pot fer foc a l’aplicar-se el nivell de risc del Pla Alfa.
Extremar la neteja
Es dona també la circumstància que dilluns va començar la campanya de sega a la demarcació de Lleida. Segons els Agents Rurals, el 90% dels agricultors compleixen la normativa i disposen dels sistemes d’extinció obligatoris en la maquinària. Però es recomana extremar la neteja de les màquines després de cada jornada de feina per evitar espurnes que puguin originar focs de gran abast.
Per a aquesta campanya, els Agents Rurals, en coordinació amb el Departament d’Agricultura, han desplegat un dispositiu especial que compta amb prop d’un centenar de persones dedicades diàriament a la vigilància i al recolzament del sector. Aquest operatiu inclou mitjans aeris i unitats d’intervenció immediata preparades per actuar amb rapidesa en cas d’incendi, prioritzant la protecció de la maquinària i de les collites.
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