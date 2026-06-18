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Mobilitat

Un incendi a l'Albi (Lleida) interromp la circulació de trens d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid

Incendios forestales en Catalunya y España, en directo

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

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EP

LLEIDA

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dijous al matí en un incendi que s’ha iniciat cap a les 10.30 hores a l'Albi (Lleida), pel qual s’han mobilitzat 12 dotacions, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

A causa d’aquest incendi, la circulació ha estat interrompuda a les línies d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona, segons ha informat Protecció Civil.

Entre les dotacions, tres són mitjans aeris i el foc afecta camps de rostoll prop de la carretera LV-7031 i la línia ferroviària.

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Aquest incendi es produeix prop d’una zona on aquest passat cap de setmana se’n va declarar un a Cervià de les Garrigues (Lleida), que va afectar unes 33 hectàrees, i a la província del qual els bombers continuen desplegats per intentar controlar un incendi a Talavera, declarat aquest dimecres a la tarda.

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