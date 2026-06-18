Recerca
El Mediterrani experimentarà l’impacte del clima sobre la salut
Àngel Font explica les claus del CaixaResearch Institute, un centre destinat íntegrament a investigar la immunologia
Patricia Martín
El director executiu de l’Institut CaixaResearch, Àngel Font, va assegurar ahir que el Mediterrani, al ser una de les zones d’Europa "més calentes", pot ser un "gran banc d’experimentació per veure com evoluciona la relació entre salut i clima" i, en definitiva, "la relació de la salut de les persones amb la resta de la vida del planeta". La seva reflexió va tenir lloc en una conferència titulada Del coneixement compartit a la recerca d’impacte, en què va conversar amb Albert Sáez, director general de Continguts i Relacions Institucionals de Prensa Ibérica.
La xerrada va versar, fonamentalment, sobre quina serà la tasca del pioner CaixaResearch Institute, que, segons va avançar Font, ara compta amb 30 treballadors i en el futur preveu albergar-ne uns 500, dividits en 35 grups de recerca. El CaixaResearch Institute és el primer centre de recerca d’Espanya i Portugal i un dels primers d’Europa especialitzat íntegrament en el camp de la immunologia.
El motiu per especialitzar-se en aquest camp, va assenyalar el seu director executiu, és que moltes malalties, des del càncer fins a les patologies neurològiques, tenen "un llenguatge comú, la immunologia, que ens cuida i, quan no funciona, ens fa emmalaltir". És per això que el centre "aprofundirà en la immunologia perquè aquest doctor que tenim dins ens ajudi a cuidar-nos", va exemplificar. Font, que també és subdirector general de recerca i beques de la Fundació La Caixa, va remarcar així mateix que la ciència "requereix estabilitat", i per això l’institut compta amb una planificació de 10 anys aprovada pel patronat, però també ha de ser "competitiva", de manera que la previsió és que els recursos estructurals que el centre demani a la Comissió Europea, a Espanya i a altres fundacions es multipliquin. "La nostra idea és que cada euro es converteixi en dos o tres euros per a la gestió del centre".
Recerca aplicada
A més, una de les motivacions fonamentals és que el nou coneixement que es generi "arribi als pacients", en forma de noves teràpies. Per a això, l’objectiu és treballar amb la indústria i la propietat intel·lectual per tal que els "tractaments arribin als pacients tan aviat com sigui possible".
Salut global
Així mateix, l’institut té la intenció de ser un "actor global", però sense perdre de vista que està situat a Barcelona, a prop d’una frontera on "hi ha moviment de persones i, per tant, de patògens i infeccions". "Avui la salut no es pot entendre sense la salut global, connectada a la salut del planeta", va assenyalar Font. En aquest context va fer la reflexió que el Mediterrani, al ser una de les zones més afectades pel canvi climàtic, pot ser "un gran banc d’experimentació" sobre la relació de la salut i el clima.
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