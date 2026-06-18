Ocupats el 2017
Els Mossos comencen el macrodesnonament de 58 pisos ocupats a la Mina desallotjant tres famílies
Mig centenar de persones han intentat oposar-se a l’expulsió i al·leguen que dues de les tres habitatges desnonats tenen informe de vulnerabilitat
La justícia ordena desallotjar desenes de pisos que van ser ocupats a la Mina en un sol dia el 2017
Jordi Ribalaygue
Els Mossos d’Esquadra han iniciat aquest matí el desallotjament dels primers tres pisos dels 58 habitatges de titularitat pública que estan ocupats des de fa gairebé nou anys al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Cinc furgons policials, amb agents antiavalots, han arribat pels volts de les vuit del matí al bloc del número 58-60 de la rambla de la Mina. Els agents s’han trobat mig centenar de manifestants contraris a les expulsions, incloent-hi ocupants dels habitatges i membres del Sindicat d’Habitatge del Besòs i la Verneda. Han cridat consignes en contra del primer pas del macrodesnonament, que preveu allargar-se fins al desembre.
Les expulsions han causat moments de crispació. Els desallotjats han criticat la intervenció dels mossos, amb nens presents. «Foten trets cada dia i hi ha moltes pistoles al barri, ¡però per a això no veniu! Tampoc aneu als que venen droga», ha retret a crits una veïna pendent de desallotjament.
Les ocupacions a la Mina es van portar a terme totes alhora en un mateix dia el 2017. Aquests pisos feia almenys set anys que eren buits i, quan es van assaltar, feia un mes que havien deixat d’estar vigilats, després que una investigació judicial destapés una trama de pagaments irregulars a una família del barri perquè els controlés i que va fer que un extinent d’alcaldia de Sant Adrià fos condemnat. Els domicilis van ser construïts per reallotjar veïns del bloc Venus, pendent de ser enderrocat des del 2002. El Consorci de la Mina –del qual formen part la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià i la Diputació– va denunciar les ocupacions i vol destinar els pisos que es recuperin a traslladar-hi afectats de Venus.
Els ocupants al·leguen que pateixen situacions de vulnerabilitat i que, quan van accedir als pisos, no estaven assignats per reallotjaments de Venus. Dues de les tres famílies que són desnonades aquest matí asseguren que en els últims dies han obtingut informe de vulnerabilitat que acredita que no tenen prou recursos per costejar-se un habitatge. Totes dues van presentar recurs per ajornar l’expulsió, però el jutjat ho va denegar. Els han ofert anar a un alberg per tres nits, asseguren.
«Em sembla perfecte que vulguin avançar el reallotjament de Venus, però no pot ser a costa de desallotjar les famílies que són vulnerables i generant un conflicte social a la Mina», ha al·legat Marta López, membre del Sindicat d’Habitatge del Besòs i el Maresme.
El Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Sant Adrià afirmen que els casos en què la vulnerabilitat estigui acreditada seran atesos per la taula d’emergència. El consistori assegura que hi ha famílies ocupants que estan sota atenció dels serveis socials, però no ha concretat una xifra. Drets Socials i l’Ajuntament asseguren que han examinat situacions en les quals alguns ocupants no han demostrat travessar una situació de desemparament.
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