Control de fronteres
Videla proposa mesures per frenar la immigració irregular
L’economista de l’IESE defensa un pla Marshall que permeti integrar els països del nord d’Àfrica a la Unió Europea
Sabina Feijóo Macedo
Desenvolupar un pla Marshall per al nord d’Àfrica, que permeti integrar aquests països a la Unió Europea (UE) amb la finalitat de convertir la immigració en un fenomen competitiu. Aquesta és la proposta que Pedro Videla, professor i director del Departament d’Economia d’IESE Business School, va plantejar ahir al III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani. Per a l’economista, el debat habitual que es fa sobre el control de fronteres ha quedat obsolet.
D’una banda, controlar la migració irregular exigeix acords amb governs autocràtics, fet que redueix la pressió perquè facin reformes institucionals. D’altra banda, promoure el desenvolupament econòmic local requereix inversió privada europea, que al seu torn demana un Estat de dret i tribunals independents que no existeixen. I contrarestar la Xina obliga a competir en megaprojectes d’infraestructura amb un actor que opera en setmanes, sense exigir drets humans ni reformes.
La solució que va proposar Videla beu de "l’experiència històrica més exitosa de la UE". Va dir que la situació dels països del nord d’Àfrica en llibertat política i econòmica no és tan diferent de la que tenien les economies de l’Europa de l’est després de caure el mur.
Europa va respondre aleshores amb la promesa d’adhesió a la Unió i va fer possible que Polònia, que partia d’una posició institucional relativament més sòlida, tingui avui un PIB per càpita superior al d’Espanya. Per a l’economista, és l’única via capaç de frenar estructuralment la pressió migratòria.
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