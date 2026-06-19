sociologia
El 28% dels homes admeten haver pagat alguna vegada per sexe
Prop del 30% de les dones afirmen haver-se vist forçades alguna vegada a fer una cosa que no volien en una relació íntima, segons l’Enquesta Nacional de Salut Sexual del CIS.
Nieves Salinas
El 28% dels homes han pagat alguna vegada per mantenir relacions sexuals: un 9,6% ho han fet una sola vegada a la vida i un 17,9%, en més d’una ocasió. És un dels resultats de la segona edició de l’Enquesta Nacional de Salut Sexual (ENSS II) elaborada pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) i el Ministeri de Sanitat, que radiografia els hàbits, actituds i salut sexual de la societat espanyola després d’una primera edició realitzada el 2009. L’estudi reflecteix el canvi d’una societat que, segons va dir la ministra de Sanitat, Mónica García, ara és "molt més diversa, més oberta, molt més respectuosa amb la llibertat de les persones per viure plenament la seva sexualitat".
En l’acte de presentació de l’enquesta, García va aportar una dada que reflecteix l’avanç de la societat en aquests últims anys: el 88,1% de la població considera que una relació entre persones del mateix sexe és tan respectable com una d’heterosexual. Aquesta xifra s’ha duplicat amb escreix des del 2009, quan el suport amb prou feines arribava al 41,0%, i mostra un consens gairebé idèntic entre homes (87,1%) i dones (89,0%).
Amb una mostra de 9.009 entrevistes (4.615 homes i 4.394 dones), l’enquesta analitza qüestions com el pagament per mantenir relacions sexuals, una pràctica que continua concentrant-se de manera molt majoritària entre els homes. D’entre els que han pagat alguna vegada, el 79% afirma que ho va fer fa més de cinc anys, mentre que el 9,5% explica que va recórrer a la prostitució l’últim any.
En relació amb el consum de pornografia, l’estudi mostra que existeix una clara bretxa de gènere. El 72% dels homes declaren haver vist pornografia l’últim any, davant el 25% de les dones. El consum és més freqüent entre les persones de 25 a 34 anys, franja en la qual supera el 60%, i disminueix progressivament a partir dels grups de més edat. "Aquesta dada no ens ha de fer caure en l’alarmisme, però sí que ens recorda la importància de l’educació afectiva i sexual", va remarcar la ministra.
L’enquesta mostra diferències rellevants entorn del consentiment. El 54,3% dels homes estan bastant o molt d’acord que, si s’accepta tenir una trobada sexual, cal arribar fins al final si l’altra persona vol, davant el 36,6% de les dones. En sentit contrari, el 60,5% de les dones es mostra poc o gens d’acord amb aquesta afirmació. En l’àmbit de la violència, el 28,2% de les dones afirmen haver-se vist forçades a fer pràctiques no desitjades alguna vegada a la seva vida. Per la seva banda, el 13,6% dels homes admeten haver tingut la sensació d’obligar la parella en alguna ocasió.
Orientació
Entre els enquestats, el 48,2% es defineix com a home, el 50,8% com a dona, el 0,7% com a persona no binària i el 0,2% d’una altra manera. Quant a l’orientació sexual, figura l’atracció heterosexual, amb la qual s’identifiquen el 87,5% dels homes i el 77,2% de les dones. Amb l’orientació homosexual ho fan el 4,7% dels homes i l’1,5% de les dones.
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