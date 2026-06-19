Canvi climàtic
Barcelona impulsarà "la resiliència costanera arreu del món"
Laureà Fanega, director de Fundació BCN Capital Nàutica, presenta un full de ruta global
Glòria Ayuso
Els estudis internacionals alerten que la freqüència d’inundacions costaneres extremes s’ha triplicat, i amenacen infraestructures i hàbitats costaners. El Mediterrani serà una de les regions més afectades. Barcelona presentarà la pròxima tardor un full de ruta global per impulsar la resiliència urbana de la costa arreu del món. Serà el Barcelona Manifesto, que "proposarà una visió compartida, principis i compromisos bàsics per adaptar les ciutats costaneres al canvi climàtic, protegir els ecosistemes marins i reforçar la cohesió social", va assenyalar a EL PERIÓDICO el director general de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, Laureà Fanega, després de la seva intervenció en el III Fòrum del Mediterrani.
La FBCN acull l’Ocean Decade Collaborative Center, l’únic centre internacional dedicat a l’economia blava col·laborador amb la Unesco, que ha impulsat el manifest juntament amb l’Ajuntament de Barcelona. El document "mostrarà les conclusions d’un treball que estem fent amb ciutats i regions d’arreu del món, i amb els millors científics internacionals de la matèria", va revelar Fanega. En aquest sentit, el full de ruta per a la resiliència de les poblacions a les costes s’ha elaborat a partir de solucions basades en la ciència, i de dades i necessitats dels governs locals i regionals.
L’Ajuntament ha convidat més de 40 ciutats a debatre sobre les solucions per avançar cap a la resiliència costanera. A més, la FBCN ha reunit també 12 savis d’arreu del món que treballen per arribar a conclusions basades en la ciència", va detallar Fanega.
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