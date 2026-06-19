Barcelona, protagonista
El cine Diagonal reneix com a espai d’esdeveniments
La proposta, amb 2.000 m2 , s’ha afegit a l’auge del sector de reunions, convencions i incentius a la ciutat
i ja ha acollit diversos actes corporatius.
Patricia Castán
Després de dos anys d’obres, l’enorme local que antany va ocupar l’històric cine Diagonal de Barcelona i que posteriorment es va destinar a un espai d’articles de decoració de la llar va tornar a aixecar el teló al maig com a espai per a esdeveniments amb el nom d’Espai Diagonal, al número 458 de l’avinguda.
En un moment que la ciutat aposta més que mai pel sector MICE (reunions, convencions, conferències i incentius), el recinte va renéixer amb l’ambició d’esdevenir un "eix estratègic per a esdeveniments" en plena Diagonal amb passeig de Gràcia.
L’establiment on es va ubicar la icònica sala de projeccions del grup Balañá –oberta l’any 1961, amb capacitat per a un miler de persones i que va tancar el 2003 – havia viscut després diverses etapes comercials. Va ser una botiga d’il·luminació de Biosca & Botei fins que va tancar durant la crisi immobiliària, i després va agafar el relleu la marca DekoPalace, amb 2.000 m2 destinats a decoració. Va ser una de les primeres a impulsar l’auge de la Diagonal com a milla d’or de l’interiorisme a la capital catalana. Fa tres anys , però, va acabar abaixant la persiana .
El local era complicat per a l’ús comercial, per la seva amplitud, sense una gran façana i amb una planta subterrània. Per això va estar un temps tancat fins que va arribar el projecte liderat pel grup Wevenue SL (especialista en la gestió d’espais com l’Espacio Ventas a Madrid), que hi va veure un recinte idoni per a celebracions empresarials.
Fonts del grup inversor assenyalen que van estar buscant l’immoble idoni a Barcelona durant quatre anys. Havia de ser cèntric i tenir una gran capacitat. La vocació era "sumar" una opció de qualitat al repertori local.
El redisseny de l’espai s’ha creat com un entorn "neutre, diàfan i versàtil", pensat per a les demandes del sector MICE, que preserva elements històrics com és el cas de la volta catalana, amb una infraestructura tècnica d’última generació, expliquen. La inversió ha vorejat tres milions d’euros. En les poques setmanes que fa que està en marxa ja ha allotjat diversos esdeveniments destacats, sobretot del sector farmacèutic, i ha rebut la visita de nombroses empreses que busquen recintes nous i dotats del màxim de serveis.
En el grup inversor Wevenue, amb presència a Madrid i Barcelona, concreten que entre els esdeveniments confirmats per als pròxims mesos a la Diagonal figuren empreses dels sectors farmacèutic, automobilístic i audiovisual. El calendari de reserves per a l’últim trimestre de l’any ja és "molt potent", avancen. La seva intenció és créixer a la capital catalana i expandir-se a altres ciutats.
500 persones
Dins de la seva oferta, destaca la important aposta per l’última tecnologia audiovisual –en aliança amb Bmotion– amb una pantalla led de 20 metres que presideix els seus diferents nivells, i amb un aforament estimat de 500 persones.
El modern enclavament disposa d’una sala principal que han anomenat Platea, en al·lusió a la seva llarga etapa com a cine, amb una altura lliure de 9,5 metres, i una "infraestructura tècnica avançada" que permet que hi entrin vehicles per facilitar la logística de grans muntatges.
Seguint aquesta picada d’ullet, el passadís d’entrada s’ha batejat com a Galeria i és una àrea multifuncional on es pot organitzar la recepció de participants o una exposició. Aboca a una Llotja a la planta 0, que és l’avantsala a la platea esmentada. I no s’ha d’oblidar el Galliner, a la planta +1, pensat per acollir comitès executius o secretaries tècniques.
Per les seves característiques, tant pot rebre una celebració o una trobada corporativa o privada com també convertir-se en un showroom o en un escenari de rodatges i produccions, assenyalen. Disposen d’una varietat de càterings segons la tria del client.
Com que la proposta es vol alinear amb els enclavaments principals per a esdeveniments, ja s’han adherit a Turisme de Barcelona i a l’associació de comerciants Diagonal Boulevard.
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