HABITATGE
Els Mossos inicien el desnonament de 58 pisos al barri de la Mina
Mig centenar de veïns miren d’evitar l’expulsió i al·leguen que dues de les tres llars desallotjades compten amb un informe de vulnerabilitat.
Jordi Ribalaygue
Els Mossos d’Esquadra han iniciat aquest matí el desallotjament dels primers tres pisos ocupats de les 58 vivendes de titularitat pública que estan preses des de fa gairebé nou anys al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Cinc furgons policials, amb agents antiavalots, han arribat entorn de les vuit del matí al bloc del número 58-60 de la rambla de la Mina, a prop del límit amb Barcelona. Els agents s’han trobat davant amb mig centenar de manifestants contraris als desnonaments, inclosos ocupants de les vivendes i membres del Sindicat d’Habitatge del Besòs i la Verneda. Han cridat consignes en contra del primer llançament del macrodesnonament, que preveu allargar-se amb un degoteig d’expulsions fins al desembre.
Els habitants del bloc –que majoritàriament estava ocupat– havien plantat unes tanques entorn de la porta i havien apuntalat amb fustes el portal. Els Mossos van superar els obstacles i van aconseguir entrar a l’immoble. Ho van fer amb operaris que carregaven portes antiocupació. Minuts després, van sortir amb estris que van llançar a un camió. Es va desnonar tres famílies, dues monoparentals amb dos menors a càrrec cada una –que asseguren que tenen informes de vulnerabilitat– i una altra amb tres fills. Uns vigilants es van quedar a cura dels domicilis tapiats per procurar que no siguin assaltats una altra vegada.
Els llançaments han causat moments de crispació. Els desallotjats han criticat la intervenció als mossos i han pregat que tinguessin en compte que menors i malalts viuen a l’edifici. "Posen trets cada dia i hi ha moltes pistoles al barri, ¡però per a això no veniu! Tampoc aneu als que venen droga", ha retret a crits una veïna pendent de desallotjament. Un grup d’ocupants es van dirigir a la seu del Consorci de la Mina –que va interposar les denúncies per usurpació dels domicilis el 2017–, però es van trobar amb l’oficina tancada i hi van tirar pedres i ous. També van escriure una pintada amb el missatge "Tu muerto".
A més, els manifestants han tallat la circulació de tramvies a la rambla de la Mina. La setmana que ve es programen més desnonaments dilluns i dijous, així com en les setmanes següents i fins a finals d’any. "És un absolut despropòsit, s’assumeix que la Mina es militaritzarà durant sis mesos", ha criticat Marta López, membre del Sindicat d’Habitatge del Besòs i la Verneda. "Són recursos que podrien destinar-se a famílies que quedaran al carrer, crearem frustració i ràbia", ha alertat.
El rerefons de Venus
Les ocupacions a la Mina es van produir totes alhora en un mateix dia el juliol del 2017. Aquestes vivendes portaven almenys set anys buides i, quan es van assaltar, feia un mes que havien deixat d’estar vigilades. Una investigació judicial va destapar una trama de pagaments irregulars a una família del barri perquè controlés que els pisos es mantinguessin deshabitats. Un extinent d’alcalde de Sant Adrià va ser condemnat, igual com el cap de família de Los Manolos, el Tío Cristina.
Els domicilis van ser construïts a principis del segle XXI per reallotjar veïns del bloc del carrer Venus, que espera a ser enderrocat des del 2002. El Consorci de la Mina vol destinar els pisos que es recuperin a traslladar a afectats de Venus. Els residents de l’edifici condemnat a la demolició han evitat reclamar les vivendes durant els últims nou anys per no avivar un enfrontament pels pisos.
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