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La Fundació BBVA premia les ments més brillants

La Fundació BBVA premia les ments més brillants | C

La Fundació BBVA premia les ments més brillants | C

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Miguel Toña

Allan H. MacDonald, Vincent Rijmen, Joan Daemen, Carl H. June, Michel Sadelain, Carl Wunsch, Pablo Jarillo-Herrero, Unsuk Chin, Nancy Cartwright i Charles F. Manski van rebre ahir els premis Fronteres del Coneixement de la Fundació BBVA, que reconeixen l’excel·lència en ciència i arts, i han sigut en ocasions avantsala dels Nobel.

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