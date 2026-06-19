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Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa

Els Bombers de la Generalitat han trobat el cos sense vida del noi a la zona de la Font de les Tàpies després d’un ampli dispositiu de recerca nocturn

Dues ambulàncies del SEM en una imatge d'arxiu

Dues ambulàncies del SEM en una imatge d'arxiu / Laura Fíguls

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Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han trobat aquest divendres a la matinada a Artés el cos sense vida d’un jove de 20 anys que ahir a la tarda va sortit a córrer i no va tornar a casa, segons han informat a aquest diari fonts del cos d'emergència. L’avís per la seva desaparició es va rebre a les 1.28 hores, moment en què es va activar un ampli dispositiu de recerca amb la hipòtesi que el noi s’hauria accidentat.

L'operatiu va comptar amb un total de 13 dotacions dels Bombers, entre les quals 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, la Unitat de Comandament Mitjana de Guardiola de Berguedà, dues dotacions de coordinació i comandament de la Regió d’Emergències Centre, el Grup Caní de Recerca i l’equip de drons de la Unitat de Mitjans Aeris.

La recerca es va centrar per les pistes més freqüentades de les rutes habituals, contemplant que el jove estaria a prop del camí principal. Finalment, poc abans de tres quarts de quatre de la matinada, els efectius van localitzar el jove sense vida a la zona de la Font de les Tàpies.

Fins al lloc dels fets també s’hi va desplaçar una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i un equip de psicòlegs per donar suport als familiars. Els Mossos d’Esquadra, que van participar en el dispositiu amb 7 dotacions -juntament amb el suport de la Policia Local d'Artés-, s’han fet càrrec de la investigació per esclarir les causes de la mort que, segons apunten fonts policials, hauria estat accidental.

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