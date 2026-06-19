L’agenda complementària marca la diferència en les jornades
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Victòria Rovira
El III Fòrum del Mediterrani va acollir moltes trobades paral·leles aquesta setmana a Barcelona. beBartlet, soci impulsor del fòrum, va organitzar diverses sessions amb líders institucionals i grups de directius empresarials amb l’objectiu d’avançar en les grans transformacions de la nostra economia. Albert Sáez, president del Comitè Editorial d’EL PERIÓDICO, i Jaume Ríos, soci de beBartlet, van ser els encarregats de moderar sessions com les protagonitzades pel president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; el secretari d’Empresa català, Pol Gibert, i el director general de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.
- Girona és l'única província de la Península que no apareix al mapa dels 34 corredors d'autobusos
- Detecten per primera vegada a Europa una nova plaga al Parc Natural del Montgrí
- Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
- Ruixen amb gas pebre una dona per robar-li el mòbil en una terrassa de Girona
- Cop milionari al negoci de la marihuana a la província de Girona: 28 detinguts i més de 30 immobles bloquejats
- El jove que va matar el logopeda del seu fill va irrompre a la consulta després d’escoltar els crits del nen
- El Girona FC és 'propietari' de Montilivi
- Un vídeo viral acusa la Policia Local de Blanes d'inacció: què va passar?