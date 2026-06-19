Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum del Mediterraniparc Químics GironaXalet Soler Gironaguerra Iran Estats Unitsentrenador Girona FCplaga MontgríMundial futbol
instagramlinkedin

L’agenda complementària marca la diferència en les jornades

L’agenda complementària marca la diferència en les jornades

L’agenda complementària marca la diferència en les jornades

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Victòria Rovira

El III Fòrum del Mediterrani va acollir moltes trobades paral·leles aquesta setmana a Barcelona. beBartlet, soci impulsor del fòrum, va organitzar diverses sessions amb líders institucionals i grups de directius empresarials amb l’objectiu d’avançar en les grans transformacions de la nostra economia. Albert Sáez, president del Comitè Editorial d’EL PERIÓDICO, i Jaume Ríos, soci de beBartlet, van ser els encarregats de moderar sessions com les protagonitzades pel president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; el secretari d’Empresa català, Pol Gibert, i el director general de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.

L’agenda complementària marca la diferència en les jornades

L’agenda complementària marca la diferència en les jornades

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents