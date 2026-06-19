Delinqüència
Les confiscacions de roba falsificada col·lapsen els magatzems policials
Les rèpliques de samarretes de futbol experimenten un ‘boom’ amb l’auge de l’estil ‘blokecore’ i el Mundial. Algunes peces han arribat a estar més de 14 anys en dipòsit, a l’espera de judici.
David López Frías
"El mes passat es va celebrar un judici relacionat amb la confiscació de samarretes falsificades. El delicte es va cometre el 2012, que va ser quan es va intervenir el material il·legal. Aquesta mercaderia ha estat emmagatzemada des d’aleshores. 14 anys d’espera. I les marques afectades, mentrestant, pagant aquest dipòsit". Ho explica a EL PERIÓDICO Salvador Orlando, representant de l’Associació per a la Defensa de la Marca (Andema), després de l’últim cop policial a les falsificacions. La Policia Nacional ha culminat aquesta setmana una operació internacional contra el tràfic de samarretes de futbol falsificades. Un operatiu desplegat a 15 ciutats espanyoles que va comptar amb efectius de cossos internacionals com Europol o Interpol. Més de 66 mil samarretes. 16 tones de roba. ¿Què es fa amb tot això?
La resposta és que, en molts casos, s’està podrint en dipòsits, magatzems i casernes. Es mantenen a l’espera que els jutges ordenin la seva destrucció. La guarda i custòdia de les falsificacions requisades s’ha convertit en un problema de grans dimensions. Està desbordant magatzems, bloquejant operacions policials i generant un forat econòmic als fabricants legals. Tones de roba s’acumulen, algunes durant anys, a l’espera de ser eliminades. S’han de conservar de prova en un judici. Però els judicis es demoren una eternitat. I el sistema està col·lapsant. "Algunes peces porten anys amuntegades en magatzems, a l’espera de judici. Tant temps, que en alguns casos fins i tot s’han generat plagues d’insectes entorn del material confiscat", asseguren des d’Andema.
El motiu d’aquest col·lapse està en la legislació espanyola: "L’emmagatzematge i la destrucció de productes falsificats després d’una confiscació policial comporten estrictes procediments que garanteixen que el producte no torna al mercat. A la UE varien segons el país. A Espanya, cosa que no passa en altres llocs, els costos solen ser per a les marques afectades. A més de ser altíssims, no acaben mai. El sistema és ineficaç", prossegueix Orlando. ¿Per què no es destrueix immediatament aquest material? Segons el portaveu d’Andema, la fissura legal es troba a l’article 337 de la llei d’enjudiciament criminal: "Posa que ‘podrà decretar-se la destrucció’ del material confiscat. Si posés "es decretarà", s’hauria acabat el problema. Però posa "podrà decretar-se". I això fa que alguns jutges no la decretin immediatament".
Afirmen des d’Andema que "els procediments varien depenent de la quantitat confiscada. Però en el cas que sigui una intervenció de producte molt nombrosa, com la de l’operació d’aquesta setmana, cal guardar-lo de prova fins al judici. Això supedita la destrucció del material a la celebració d’aquesta vista, que no arriba mai", resumeixen. Orlando matisa que "quan la quantitat és petita, es pot dipositar a les casernes de Policia o Guàrdia Civil, provocant un trastorn important en aquests llocs. Però quan parlem de tones, són les mateixes forces de seguretat les que ens contacten perquè no hi caben. No tenen lloc on posar més mercaderia".
És allà quan les marques han de recórrer "a solucions d’emmagatzematge aliè. Llogar dipòsits, espais o l’opció que hi hagi disponible a prop del lloc on s’ha comès el delicte, perquè el transport també han de costejar-lo les marques i cal intentar que aquests costos no es disparin gaire més". Les marques, les mateixes víctimes de les falsificacions, són les que han d’assumir la responsabilitat de custodiar aquestes proves judicials. Uns costos d’emmagatzematge que acaben sent elevadíssims, perquè el ralentí de la justícia a Espanya posposa sine die el procés judicial en què s’haurà de presentar aquest material com a prova. Una doble victimització. El procés es pot demorar un, quatre, deu anys... o més, com el cas dels 14 anys d’espera que obre aquest article: "En grans confiscacions, s’ha de demostrar que són peces falses. Alguns jutges acorden prendre mostres i peritar-les. La resta es destrueix. Però això no passa sempre i el sistema ha acabat per col·lapsar", apunta Orlando.
Bogeria per les rèpliques
Les rèpliques estan experimentant un ‘boom’, amb l’auge de l’estil ‘blokecore’ (vestir amb samarretes de futbol), la celebració del Mundial 2026 i la diferència de preu entre una samarreta original (entorn dels 100 euros) i les rèpliques (uns 20 euros de mitjana). Això porta que cada vegada hi hagi més demanda, més flux d’aquest tipus de comerç clandestí i, per tant, més confiscacions. Moltes d’aquestes samarretes queden custodiades instal·lacions policials, però allà també han col·lapsat ja: "Les autoritats tenen terribles problemes d’espai i ens demanen ajuda per emmagatzemar la mercaderia. Així, la marca ha de pagar el transport, l’emmagatzematge i assegurar-se que no es trenca la cadena de custòdia", assenyala Orlando.
Un problema que confirma a aquest diari Jorge Vidal, inspector de Propietat Industrial de la Comissaria General de la Policia Judicial. És el portaveu de l’operació Clean Trade, que va intervenir aquestes últimes 16 tones de roba falsificada: "Nosaltres també ens queixem d’aquest sistema. Ens dificulta la feina". Vidal reconeix que "no hem pogut treballar en algunes operacions planejades perquè estàvem esperant les ordres del jutjat. Perquè els magatzems on s’han de guardar aquestes peces a l’espera de judici ja estaven al màxim de la seva capacitat", admetent que "les marques tenen dret a queixar-se, perquè és cert que són elles les que han d’assumir aquests costos".
Per tot això les marques demanen que s’apliqui el mateix protocol que en el cas de les confiscacions de drogues i substàncies estupefaents. O, en el seu defecte, que s’adopti el sistema grec, en el qual un organisme públic gestiona, imposant costos reduïts a les empreses afectades.
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