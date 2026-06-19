Logística de l’esdeveniment
Els 20 municipis catalans designats com a 'tribuna de l’eclipsi' tindran un aforament de més de 50.000 persones: «Serà un espectacle»
La consellera de Recerca, Núria Montserrat, afirma que aquest esdeveniment serà una oportunitat única per «fer diplomàcia científica», posar en valor la feina dels astrònoms catalans i acostar el coneixement a nous públics
Valentina Raffio
El pròxim 12 d’agost, Catalunya es convertirà en un dels escenaris privilegiats del primer eclipsi solar total visible a la Península Ibèrica en més d’un segle. I és per això que, a menys de dos mesos de l’esdeveniment, la Generalitat treballa per ultimar els preparatius logístics necessaris perquè la ciutadania pugui gaudir de l’espectacle celeste. Segons ha explicat aquest divendres la consellera de Recerca, Núria Montserrat, després de diverses anàlisis cartogràfiques i estudis sobre el terreny, s’han seleccionat un total de 20 municipis catalans que tindran una vista íntegra de l’eclipsi. Entre tots ells, Catalunya sumarà un aforament de «més de 50.000 places privilegiades» per gaudir d’aquest moment. «Serà un espectacle», ha argumentat Montserrat, que, a més, ha reivindicat aquest esdeveniment com una «oportunitat única» per «fer diplomàcia científica», posar en valor la feina dels astrònoms catalans i acostar el coneixement de l’espai a nous públics.
Els 20 municipis seleccionats com a «punts prioritaris» per observar l’eclipsi reuneixen diverses característiques essencials. La primera és que es troben a la franja de totalitat de l’esdeveniment i, per tant, estan en la posició de gaudir de moments tan especials com l’ocultació total del sol darrere de la silueta lunar. La segona és que, a més, són localitats amb vistes clares a l’horitzó, una cosa essencial, ja que l’eclipsi es produirà al voltant de dos quarts de nou del vespre, en un moment molt proper a la posta de sol. I la tercera és que, tal com han pogut comprovar els tècnics de la Generalitat després de més d’un any de feina, es tracta de llocs accessibles, amb les infraestructures necessàries per acollir visitants i que, a més, no coincideixen amb cap zona natural en risc.
La llista oficial de municipis «privilegiats» per a l’eclipsi del pròxim 12 d’agost inclou localitats del sud i de l’interior de Catalunya com, per exemple, Alcanar, L'Aldea, Altafulla, L'Ametlla de Mar, Amposta, Les Borges Blanques (Lleida), Camarles, Cambrils, Constantí, Gandesa, Lleida, Montbrió del Camp, Móra la Nova, Reus, Salou, Santa Bárbara, Tarragona, Torredembarra, Valls i El Vendrell. També s’han publicat diversos atles cartogràfics en què es mostra la visibilitat de l’eclipsi i la seva durada des de diferents punts del territori. Segons ha explicat Montserrat, en molts d’aquests municipis ja s’està treballant per desenvolupar activitats científiques i culturals per convertir l’eclipsi en «un esdeveniment social, una experiència compartida i, sobretot, un moment memorable» per a tothom. «Estem treballant perquè aquell dia es parli de ciència des de tots els formats i perspectives possibles», ha afirmat la consellera.
Repte logístic
El fet que Catalunya sigui un dels llocs privilegiats per veure l’eclipsi també suposa un «repte logístic» per a l’administració, ja que, segons ha argumentat Montserrat, s’espera l’afluència massiva de persones cap als llocs designats per veure l’espectacle celeste. I és per això que, per garantir la seguretat de tothom, la consellera ha explicat que els diferents departaments integrats en la «comissió interdepartamental de l’Eclipsi a Catalunya» estan treballant des d’ara per planificar accessos, aparcaments, circulació de vehicles i possibles congestions en carreteres cap als municipis situats a la franja de totalitat i, alhora, evitar que es produeixin aglomeracions en zones naturals protegides o en espais amb elevat risc d’incendis. Sobretot tenint en compte que aquest esdeveniment ocorrerà en ple mes d’agost, coincidint amb el període vacacional de molts i, a més, amb el període de més calor de l’any.
L’«espectacle de l’eclipsi» aspira a convertir-se, abans que res, en una «experiència compartida» i «accessible a tothom». «Més enllà dels llocs designats com a 'tribuna' per veure l’eclipsi a Catalunya, convidem tothom a gaudir d’aquest espectacle des de qualsevol punt del territori. Encara que sigui des d’un terrat, un mirador o a través de la televisió o la ràdio. Es tracta d’un espectacle que val la pena viure i que marcarà una fita en la nostra generació», ha explicat amb entusiasme la consellera, que ha convidat la població a participar en les activitats divulgatives que s’estan creant per entendre millor aquest esdeveniment astronòmic únic i, sobretot, a deixar-se seduir per la ciència que ens ensenya a admirar el cel i el món que ens envolta.
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