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Al suplement ‘Entendre-hi més’, els beneficis del quefir
El Periódico
Quan a la centenària Maria Branyas, que va morir l’agost del 2024 als 117 anys, li preguntaven quin era el secret de la seva longevitat, la dona responia el mateix: que menjava un iogurt cada dia. Així, el suplement Entendre-hi més d’EL PERIÓDICO analitzarà aquest diumenge l’aliança que ha segellat el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) amb un dels principals fabricants de iogurts d’Europa, la multinacional Danone, per investigar, entre altres coses, com els lactis fermentats influeixen en l’equilibri de la microbiota intestinal. El primer estudi d’aquesta aliança tindrà el quefir com a protagonista i d’aquest estudi sortirà una de les bases de dades més grans del món sobre la microbiota.
D’altra banda, el suplement Actius farà balanç de la celebració del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani que, organitzat per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa, ha tingut lloc a Barcelona el 17 i el 18 de juny. Es constata, a partir dels debats que han tingut lloc en aquesta trobada, que ja no es parla només d’una Europa que mira cap al sud, sinó que també existeix un sud que comença a projectar-se cap a Europa.
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