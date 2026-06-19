tribunals
El TEDH avala el 25% de castellà a l’escola catalana
Germán González
El Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) no ha admès la demanda presentada per famílies de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre educatiu arran de la queixa d’una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l’escola d’impartir l’ensenyament exclusivament en català "situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d’aprendre el castellà". En la seva decisió, remarca que el castellà és llengua oficial a tot el territori estatal, per la qual cosa considera que "prohibir-ne l’ús com a llengua d’ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional".
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