Afectacions en la mobilitat
Barcelona executarà 24 obres als seus carrers aquest estiu: tallaran la circulació cap a la Meridiana i durant diverses nits a la Ronda de Dalt
Durant dues setmanes els autobusos interurbans que entrin per Meridiana no podran seguir cap a Sagrera i acabaran a Fabra i Puig. En conjunt, s’executaran 24 obres d’estiu i una vintena de pavimentacions
Talls d’estiu al metro de Barcelona: l’L1 tancarà entre Florida i Plaça de Sants i l’L9 entre la Sagrera i Onze de Setembre
Glòria Ayuso
Arriba l’estiu i amb ell les obres que Barcelona aprofita per executar coincidint amb un notable descens de la mobilitat. En total seran 24 les intervencions que es realitzaran a l’espai públic, bastantes menys que les 38 de l’estiu anterior. De fet, més que presentar un nou gran desplegament d’obres de millora, l’Ajuntament ha preferit destacar que alguns dels grans projectes en marxa encaren ja la recta final, amb l’expectativa que la seva culminació alleugi algunes de les molèsties que provoquen en el dia a dia de la ciutat.
És així com aquest mateix mes de juliol les obres de pavimentació del carrer Balmes entre la plaça Molina i General Mitre, que requeriran el tall de circulació el 12 de juliol, posaran fi a uns treballs de renovació d’aquest tram de via que van començar la tardor del 2024, i aclariran l’espai pel qual serà possible de nou circular.
Sense accés a la Meridiana
Com a Balmes, durant aquest estiu es realitzaran 18 pavimentacions que renovaran uns 100.000 metres quadrats de calçada a tota la ciutat. L’afectació sens dubte més important sobre la mobilitat la provocarà el reasfaltatge de la Meridiana entre Felip II i Fabra Puig, que començarà el 27 de juliol i es prolongarà fins a mitjans d’agost. Es realitzarà en dues fases per mantenir sempre obert un carril de circulació per sentit a l’avinguda, però serà inevitable la congestió en alguns moments. Els primers deu dies, fins al 7 d’agost, s’actuarà en el sentit d’entrada a la ciutat i tots els carrers transversals que conflueixen a l’avinguda en aquest sentit quedaran tallats. Del 7 al 14 d’agost s’executarà la pavimentació en sentit de sortida, per la qual cosa passarà a la inversa: tots els enllaços en aquest costat també quedaran sense sortida a Meridiana.
A més, els autobusos interurbans tindran parada final a Fabra i Puig, de manera que l’estació del metro de la línia L1 haurà d’absorbir també el passatge que habitualment segueix per la Meridiana fins a l’estació del suburbà de la Sagrera.
Reasfaltatge a la Rambla
A la Rambla es tornaran a pavimentar 40 metres de calçada en sentit ascendent, a Foneria de Canons. Del 3 al 16 d’agost el trànsit es desviarà per l’avinguda de les Drassanes. El tram ja es va executar tan sols fa tres anys, però sense tallar el trànsit. No va ser l’adequat: l’Ajuntament assenyala que no va permetre «col·locar correctament les peces i respectar el temps de curat dels materials». S’haurà de refer perquè ja hi ha separació entre rajoles. El sobrecost l’assumirà l’empresa que va executar els treballs, segons el consistori. Avançada la resta de la intervenció a la Rambla, al setembre està previst obrir la calçada del costat del Raval.
Inici de la cobertura de la Ronda de Dalt
Així mateix, la Ronda de Dalt es tallarà de nit entre el 19 de juliol i el 6 d’agost per avançar en la cobertura entre l’avinguda de Vallcarca i l’IES Vall d’Hebron. A les calçades laterals del passeig de la Vall d’Hebron es mantindrà només un carril de circulació, ja que allà s’ubicarà la grua d’instal·lació de les prelloses. Però com que això passarà en hores intempestives, l’Ajuntament confia que no hi haurà grans afectacions. Tindrà en canvi més conseqüències el pas de tres a dos carrils de la Ronda entre els accessos 5 i 6 durant les tres primeres setmanes d’agost. S’eliminarà el carril lent, el de la dreta, en cada sentit de circulació.
Rotonda de plaça Espanya
La plaça Espanya serà un altre dels punts de la ciutat amb noves alteracions per obres. Les obres de l’L8 de Ferrocarrils, que executa la Generalitat, reduiran a tres carrils de circulació la meitat de la rotonda del 6 de juliol al 7 de setembre. El carrer Llança també es tallarà entre el 25 de juny i el 28 d’agost en l’àmbit del parc Joan Miró i el pou d’atac de Gran Via per les tasques auxiliars de construcció del microtúnel d’extracció de terres, però s’obrirà el carrer Diputació, ara tallat, per garantir la mobilitat. En aquest punt, la Generalitat assegura que les obres mantenen ara per ara el calendari previst, malgrat que s’han trobat uns cables d’acer sota terra i s’ha de veure com podrà avançar l’excavació.
Així mateix, el carrer Muntaner, tallat des de l’agost de l’any passat entre Laforja i Marià Cubí per les obres de la línia L8 s’ha ampliat fins a l’Avenir. Serà el febrer de l’any vinent quan Muntaner recuperarà dos carrils.
«Som conscients que són obres que generen molèsties», ha afirmat la tinenta d’alcaldia d’Urbanisme i Mobilitat, Laia Bonet. Es tracta d’actuacions «necessàries per guanyar espai per al vianant, millorar el transport públic i preparar la ciutat per al canvi climàtic», ha dit en relació amb els nous col·lectors que la ciutat aprofita per col·locar cada vegada que realitza una gran intervenció.
Talls del transport públic
L’altra gran alteració a la ciutat s’ubica a la plaça de les Glòries. La desviació de les vies del Trambesòs entre Glòries i la rambla del Poblenou obligarà a tallar el carrer Badajoz i interrompre temporalment la circulació de les línies T4, T5 i T6 entre el 3 de juliol i el 13 de setembre. La línia T4 quedarà interrompuda entre Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 quedaran sense servei entre Ciutadella-Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. L’Autoritat del Transport Metropolità i l’Ajuntament habilitaran dues línies d’autobús que reproduiran els recorreguts afectats.
Els usuaris de Ferrocarrils també veuran que de l’11 al 23 d’agost es tallarà el servei entre Gràcia i Sarrià per la renovació de la via 1 entre Gràcia i Muntaner i del tram Muntaner i la Bonanova. FGC habilitarà un servei alternatiu per carretera. TMB i la Generalitat de Catalunya executaran també actuacions en quatre punts en les línies L1, L3, L4 i L9/L10 Nord. Entre aquestes intervencions destaca la renovació integral de via entre les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou, a l’L1, que obligarà a deixar sense servei el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants del 17 de juliol al 28 d’agost.
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