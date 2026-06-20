Catalunya activa l’alerta per onada de calor i demana seny amb petards i fogueres
Protecció Civil demana als col·lectius vulnerables que no s’exposin al sol, evitin esforços en hores de màxima insolació i mirin d’hidratar-se. Està prohibit utilitzar pirotècnia a menys de 400 metres de vegetació o a prop de materials inflamables.
Germán González
L’onada de calor que afectarà Catalunya entre diumenge i dimarts ha fet que Protecció Civil activi des d’ahir l’alerta pel pla Procicat. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) té previst un episodi de temperatures extremes amb una alta intensitat que serà vigent fins a la revetlla de Sant Joan, una nit complexa per als serveis d’emergència pel llançament de focs artificials i petards, i també per la instal·lació de fogueres al carrer.
Davant d’aquesta situació, la subdirectora general de Protecció Civil, Imma Solé, va demanar ahir "seny" i col·laboració ciutadana pel risc d’incendis coincidint amb la revetlla i l’onada de calor, ja que en alguns punts de Ponent es registraran fins a 40 graus de temperatura. Per això, va recordar que està prohibit utilitzar pirotècnia a menys de 400 metres de vegetació o prop de materials inflamables, i tampoc es poden fer fogueres. Solé va recordar que la mínima "espurna" pot fer cremar un terreny natural sec i va remarcar que el llançament de petards s’ha de fer en zones concretes i permeses en què no hi hagi aquest risc d’incendi.
En els pròxims dies, a més, els Agents Rurals intensificaran la vigilància del medi natural, especialment a les zones cerealístiques i en aquells espais on coincideixin activitats d’oci amb una alta afluència de gent. També es farà seguiment de les ubicacions de les fogueres de Sant Joan per garantir que compleixen les condicions de seguretat establertes.
A part de Sant Joan, Protecció Civil ha fet recomanacions per mitigar la calor intensa. Als col·lectius vulnerables se’ls demana que no s’exposin al sol, evitin esforços en aquelles hores i procurin hidratar-se i protegir-se en espais climatitzats.
A les persones que vagin a la muntanya, Solé els recorda que han "d’extremar la prudència" i evitar "qualsevol activitat que pugui provocar un incendi forestal", com tirar burilles i deixar-hi escombraries. En les explotacions agrícoles tampoc es poden utilitzar eines o maquinària que puguin generar espurnes a prop de zones forestals. També va demanar "col·laboració ciutadana" per alertar el 112 en cas que se sospiti d’una possible columna de fum.
Malgrat això, de moment no s’impedirà el pas als parcs naturals, com es fa quan el pla Alfa, que mesura el risc d’incendi, és més elevat i les altes temperatures, generalitzades. Protecció Civil farà un seguiment intens de l’evolució de la situació de calor a Ponent i les Terres de l’Ebre els pròxims dies. Solé també va instar a la precaució dels banyistes tant a la costa com en aigües interiors.
Per la seva banda, el cap d’intervenció dels Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, va expressar la "màxima preocupació" del cos per un "escenari de risc complex". Va assegurar que els bombers redoblaran els esforços per l’alta probabilitat que en els pròxims dies tingui lloc un nou incendi forestal derivat d’una multiplicitat de factors i en plena campanya de la sega en diverses zones del país.
Ponent, zona sensible
Malgrat admetre que el foc es pot donar en qualsevol punt del territori, va assenyalar que hi ha zones especialment sensibles com, per exemple, Ponent. A més, els bombers posaran una especial atenció en àrees de la Catalunya Central, les Terres de l’Ebre i, en general, les zones que tenen camps de cereals en contacte amb terrenys forestals.
Santi Sagalà, cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, va assegurar que en els pròxims dies es viurà "la primera onada de calor de l’estiu". L’episodi començarà a intensificar-se aquest cap de setmana i arribarà al punt fort diumenge, amb temperatures que podran superar els 40 graus sobretot a les comarques de Ponent i altres punts de l’interior de Catalunya. Precisament, aquesta zona és la més castigada de tot el territori, ja que la majoria de la dotzena d’incendis declarats a la comunitat aquest any, i que han afectat sobretot cultius de cereals, s’han produït en aquestes comarques.
Dissabte se superaran els 35 o 37 graus a l’interior de Catalunya i diumenge ja s’arribarà als 40 graus en alguns punts de Ponent. Dilluns i dimarts es mantindran temperatures molt altes, amb afectació també a la Catalunya Central.
Les temperatures nocturnes també seran especialment altes, amb nits tropicals, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus i que seran superiors als 25 graus, especialment en punts del litoral i prelitoral. L’episodi vindrà acompanyat d’una entrada de pols sahariana en suspensió, cosa que dificultarà el descens de les temperatures durant la nit, segons indica el Meteocat.
Dins del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS), el Departament de Salut incorporarà a la web de vigilància epidemiològica nous indicadors sobre la mortalitat associada a la calor.
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