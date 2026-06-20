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El Govern vol guanyar una antiga caserna per al Parc Taulí

El Govern vol guanyar una antiga caserna per al Parc Taulí

El Govern vol guanyar una antiga caserna per al Parc Taulí / JORDI COTRINA

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EDU GIL

Sabadell

La Generalitat i l’Ajuntament de Sabadell continuen avançant en el projecte per transformar l’antiga caserna de la Guàrdia Civil en noves dependències vinculades a l’Hospital Parc Taulí. Segons va detallar Olga Pané, consellera de Salut, en una recent resposta parlamentària del Govern, el futur equipament "permetria traslladar bona part de l’activitat ambulatòria del centre sanitari i beneficiar prop de 4.000 usuaris diaris". La Generalitat i l’Ajuntament de Sabadell continuen avançant en el projecte per transformar l’antiga caserna de la Guàrdia Civil en unes noves dependències vinculades a l’Hospital Parc Taulí. Segons ha detallat Olga Pané, consellera de Salut, en una recent resposta parlamentària del Govern, el futur equipament "permetria traslladar bona part de l’activitat ambulatòria del centre sanitari i beneficiar prop de 4.000 usuaris diaris", diu l’escrit del la titular de Salut.

Aquest tenor literal, que respon a una pregunta del diputat de la CUP Xavier Pellicer, confirma que les dues administracions treballen conjuntament per destinar el recinte, situat al costat del complex hospitalari, "a la construcció d’un nou edifici de consultes externes". El projecte segueix endavant malgrat que una sentència del Tribunal Suprem, dictada el 5 de juny del 2025, va determinar que l’immoble és propietat de l’Estat i va anul·lar la declaració de titularitat municipal aprovada el 2018.Aquest tenor literal, que respon a una pregunta del diputat de la CUP Xavier Pellicer, confirma que les dues administracions treballen conjuntament per destinar el recinte, situat al costat del complex hospitalari, "a la construcció d’un nou edifici de consultes externes". El projecte segueix endavant malgrat que una polèmica sentència del Tribunal Suprem, dictada el 5 de juny del 2025, va determinar que l’immoble és propietat de l’Estat i va anul·lar la declaració de titularitat municipal aprovada el 2018.

Segons el pla funcional elaborat per a l’actuació, el futur edifici preveu acollir diversos serveis ambulatoris del Parc Taulí, com les consultes externes, gabinets, l’hospital de dia, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), diagnòstic per la imatge, una farmàcia ambulatòria, extraccions i un gimnàs de rehabilitació.

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La consellera assenyala que la superfície necessària per allotjar aquests serveis "se situa entorn dels 17.000 metres quadrats, mentre que el complex disposa d’una edificabilitat total de 23.000 metres quadrats". Això permetria assumir el creixement previst.

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