El judici per contaminació començarà el febrer del 2027
Les suposades emissions contaminants atribuïdes a la incineradora pública de residus de Tersa es jutjaran gairebé nou anys després que es presentés la denúncia veïnal que va originar una llarga investigació judicial. L’Audiència Provincial de Barcelona ha disposat que el judici que dictarà sentència sobre la planta que crema fins a 360.000 tones anuals d’escombraries de la capital catalana i el seu entorn serà de l’1 al 15 de febrer del 2027. L’únic acusat que s’asseurà a la banqueta serà l’excap d’explotació de la central i actual director de generació d’energia de Tersa, els accionistes majoritaris del qual són l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB. Se li imputa un presumpte delicte contra el medi ambient i els recursos naturals, amb risc greu per a la salut de les persones.
La fiscalia i l’acusació exercida pels denunciants, la coordinadora veïnal Airenet, coincideixen a reclamar que es condemni el directiu a quatre anys de presó, multa de 12.000 euros i inhabilitació perquè no treballi durant un any en instal·lacions dedicades a la valoració de residus. La defensa de l’acusat sol·licita la lliure absolució. La denúncia que Airenet va interposar el 2018 i els atestats aportats a la causa pel servei de protecció de medi ambient de la Guàrdia Civil, el Seprona, esmenten dos estudis toxicològics de la Universitat Rovira i Virgili. Els treballs van concloure que el risc de desenvolupar càncer en els habitants de Sant Adrià és entre tres i quatre vegades més gran en comparació amb altres serveis de gestió de residus.
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