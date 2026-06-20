Temporada negre
Catalunya ja ha registrat 17 morts per ofegament des de començament d’any: tres només des de divendres
Espanya registra el pitjor inici estival de l’última dècada: 39 persones han mort aquest mes en platges i piscines
2024 i 2025 van marcar dos rècords de la dècada en morts en zones aquàtiques: el nombre de morts no deixa de créixer des de la pandèmia
David López Frías
Tres morts per ofegament en les últimes hores han tenyit de negre Catalunya aquest dissabte. Un home mort a la platja de Sant Miquel de Barcelona i els dos nens de l’accident de la platja de l’Arrabassada de Tarragona engrosseixen aquest luctuós llistat a les portes de l’estiu; i sense comptar l’adolescent desaparegut a Roses mentre conduïa una moto aquàtica.
En total ja són sis les persones que aquest juny han perdut la vida en zones aquàtiques (cinc al mar, una al riu). A tot Espanya, els morts en espais aquàtics aquest mes ascendeixen a 39. Són xifres preocupants, tenint en compte que la temporada oficial de bany amb prou feines va començar el dia 15. De fet, els morts a Catalunya des del gener ascendeixen a 17. En tot l’Estat, el còmput arriba als 164.
Els ofegaments són ja la tercera causa de mort accidental a Espanya, només per darrere dels accidents de trànsit i els domèstics. Un fenomen que va en augment: el nombre de víctimes mortals per ofegaments puja cada any des de la pandèmia. I aquest 2026, el gener va marcar un rècord de morts per aquesta raó des de principis de dècada.
Les altes temperatures i l’extensió de la temporada de bany expliquen només en part un fenomen també marcat per les imprudències i un model de seguretat en el qual no hi ha una regulació de mínims
Carències de seguretat i temporada obsoleta
La Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RFESS) des del 2015 documenta aquestes morts en el seu Informe Nacional d’Ofegaments (INA). En 11 anys de seguiment, l’INA ha comptabilitzat 4.602 morts en espais aquàtics espanyols. Les altes temperatures i l’extensió de la temporada de bany, que també posa en qüestió el calendari actual de vigilància, concentrat a l’estiu, expliquen una part del fenomen en el qual també influeixen les imprudències i un model de seguretat amb carències, ja que a la costa no existeix una normativa de mínims que reguli el sistema de protecció.
El confinament del 2020, marcat per les restriccions, va produir l’any amb menys ofegaments de la sèrie: 338 morts. A partir d’allà, la corba no ha tornat a baixar. El 2021, amb la tornada a la normalitat, la xifra va pujar a 360 morts. El 2022 van morir 394 persones. El 2023, 422. El 2024, 471, que establia el pitjor any de la dècada i el segon de tota la sèrie històrica (superat només pels 481 del fatídic 2017). L’esmentat rècord de la dècada del 2024 va durar poc, perquè el 2025 van morir 472 persones.
El 2026 es preveu complicat des que va entrar. El gener va registrar 25 morts, la pitjor xifra per a aquell mes des del 2017, segons l’INA. L’acumulat al tancament de maig arriba als 125.
Risc estival
Així que s’acosta la calor, puja la xifra: el mes de maig va deixar 30 morts. I en els 20 dies de juny que han passat, ja van 38 morts. Entre ells, alguns casos en els quals acaba morint el que intenta ajudar. Va ser el cas d’un veí d’Isla Cristina (Huelva) que es va llançar al mar per auxiliar un banyista en problemes: el banyista es va salvar, el rescatador no. A Palència, dues dones van morir a l’intentar salvar un nen en un pantà el 31 de maig.
Un altre dels punts rellevants que assenyala la RFESS és que cada vegada hi ha més morts per ofegaments fora de les platges. Com el de Sòria esmentat al principi d’aquest reportatge. O el del 28 de març a Catoira (Pontevedra), on una dona de 66 anys va ser trobada sense vida a la piscina de casa seva. Catalunya, amb 16 víctimes mortals des del gener, és la quarta comunitat amb més morts, per darrere d’Andalusia, Canàries i Galícia.
Malgrat que els tres últims morts són nens (els dos menors de Tarragona i un tercer que es va ofegar a Màlaga), el perfil de la víctima amb prou feines varia: sol ser home (entre el 79% i el 83% segons l’any), espanyol, més gran de 55 anys, que mor en una platja o riu sense vigilància, entre les deu del matí i les sis de la tarda. La platja continua sent l’escenari més freqüent, tot i que el seu pes relatiu ha baixat del 58% el 2015 al 51% el 2025, mentre els rius i altres espais interiors guanyen terreny.
Platges verges
Miguel Ángel Sánchez Arrocha, responsable de platges de Creu Roja Espanyola, enumera a EL PERIÓDICO diversos factors que donen lloc al fet que els ofegaments creixin anualment: «En primer lloc, la mateixa orografia del terreny. Busquem sempre aquestes platges verges en què no hi ha ningú. S’ha de tenir present que són platges sense vigilància».
També assenyala que els ajuntaments són els que redacten les ordenances i contracten els equips de salvament. «Necessitem un document tècnic general per donar resposta a la platja». En aquest sentit, reclama a l’administració «més recursos i que no escatimin en barcos, eines o personal».
Aquest punt és clau: la RFESS insisteix que 18 dels 30 morts del maig del 2026 van ocórrer en llocs on hauria de ser present un servei de socorrisme, però no n’hi havia. No era temporada, l’horari havia acabat o senzillament ningú l’havia contractat.
Sense regulació comuna de mínims
De fet, a Catalunya, com a la resta d’Espanya, no hi ha un sistema integral de salvament, coordinat i gestionat per un mateix organisme, sinó que cada municipi amb costa és responsable de contractar aquest servei. Ho fa en funció de les seves necessitats i pressupostos. Així, el litoral català es troba amb situacions com platges grans no vigilades que estan al costat d’altres que sí que ho estan però pertanyen a una altra localitat.
Ja l’estiu del 2023, amb la xifra sobre la taula de 19 persones ofegades, EL PERIÓDICO alertava de les carències del model de seguretat a les platges. Ja llavors, socorristes, empreses i Protecció Civil exigien abordar amb urgència el problema i reclamaven al Govern una regulació de mínims que no deixés el servei en mans del criteri d’empreses i ajuntaments. Tres anys després, poc ha canviat.
Autoprotecció
Davant aquesta situació, Nuria Rodríguez, vicepresidenta de la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, incideix que «la figura del socorrista és de necessitat» i apunta que «està demostrat que el nombre més gran de morts per ofegament es produeixen en zones on no hi ha vigilància».
Més enllà d’això, també apel·la a l’autoprotecció i aconsella als banyistes «que no facin res que no sàpiguen fer». «Moltes morts a l’aigua s’han produït perquè algú es va tirar a l’aigua per salvar una altra persona, i sovint acaba morint el que es llança a salvar». «El que hem de fer immediatament –recorda– és trucar als serveis d’emergències».
Pla estatal que no es materialitza
En la mateixa línia, Sánchez alerta que «el nombre més gran d’accidents venen donats per imprudències dels banyistes. Hem de ser conscients que no només són morts; és que també hi ha molta gent a qui li queden seqüeles cròniques de per vida».
La RFESS, per la seva banda, fa anys que reclama més socorristes, més mesos de cobertura, extensió de la vigilància als espais naturals d’interior i un pla nacional de seguretat aquàtica que va ser aprovat pel Congrés el 2018 i continua sense materialitzar-se. Mentrestant, apareix juliol a l’horitzó. Va ser el mes més letal el 2025, amb 93 morts. Les xifres d’aquest 2026 no conviden a l’optimisme.
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