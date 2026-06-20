Treballadors atrapats: quan tenir talent no serveix per avançar
La psicòloga Elena Arnaiz alerta del desgast de les persones que se senten poc valorades, sense marge per créixer i obligades a demostrar constantment el que valen
Treballar cansa, però encara pesa més sentir que mai n’hi ha prou. Aquesta és una de les grans ferides silencioses que arrosseguen molts treballadors: jornades llargues, correus que no s’acaben, pressió per estar sempre disponibles i la sensació constant d’haver de justificar que mereixen el lloc que ocupen.
La psicòloga Elena Arnaiz posa el focus en aquest malestar laboral que moltes persones han normalitzat. Segons explica, hi ha empleats que passen anys pensant que travessen una mala etapa, que el cansament forma part de la feina o que l’única manera de demostrar compromís és respondre ràpidament, no desconnectar mai i acceptar cada nova càrrega sense queixar-se.
El problema és que aquest desgast no sempre ve només del volum de feina. Sovint també neix de la manca de reconeixement. Molts professionals senten que tenen potencial, capacitat i ganes de créixer, però que l’empresa no els escolta, no els promociona o no aprofita el seu talent. Quan no hi ha possibilitats reals de pujar, aprendre o assumir nous reptes, la rutina acaba convertint-se en una gàbia.
Quan l’empresa no veu el talent que té davant
En molts entorns laborals, a més, s’ha confós estar ocupat amb ser valuós. Qui es queda més hores sembla més compromès. Qui respon fora d’horari sembla més responsable. Qui no posa límits sembla més implicat. Però aquesta cultura pot acabar generant esgotament laboral, frustració i una pèrdua profunda de motivació.
Arnaiz adverteix que moltes persones arriben a la consulta quan el cos i la ment ja fa temps que han començat a avisar. La falta d’energia, la irritabilitat, la desconnexió emocional, la dificultat per descansar o la sensació de no tenir il·lusió per la feina poden ser senyals que el problema va més enllà d’una setmana dolenta.
Aquest malestar també té a veure amb com alguns treballadors se senten tractats. Quan una empresa no reconeix l’esforç, no dona marge per créixer o manté persones preparades en llocs on no poden desenvolupar-se, no només perd talent: també erosiona la salut emocional dels seus equips. El resultat és un treballador que compleix, però que ja no se sent realitzat.
La psicòloga resumeix aquesta pressió amb una frase contundent: «Cansa treballar, però encara més sentir que sempre has de demostrar el teu valor». I aquesta idea explica una realitat cada vegada més estesa: no sempre és la feina en si el que crema, sinó haver de sostenir cada dia la sensació que el teu esforç no és vist, no és valorat i no serveix per avançar.
El burnout no apareix d’un dia per l’altre. Sovint comença amb petites renúncies: deixar de descansar, no dir que no, acceptar més tasques de les que pertoquen, callar davant la manca de reconeixement i convèncer-se que tot això és normal. Però no ho és. Una feina pot ser exigent sense convertir-se en una font constant de patiment. I una empresa pot demanar resultats sense fer sentir els seus treballadors com si haguessin d’estar sempre demostrant que mereixen ser-hi.
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