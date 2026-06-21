El 90% moren en zones sense vigilància
Més de la meitat dels accidents passen en les hores centrals del dia. Andalusia i les Canàries encapçalen el llistat acumulat del període 2015-2025, amb més de 700 morts cadascuna.
D. L. F.
Des del 2017, l’informe espanyol d’ofegaments no ha registrat un sol any en què la majoria dels accidents mortals hagin ocorregut sota vigilància. En aquell exercici, el 90% de les morts es van produir en llocs sense socorrista. El 2019, el percentatge va baixar lleugerament, al 81%. Però la tendència no millora. Any rere any, gairebé 9 de cada 10 persones moren en llocs sense socorrista.
El 2025, dels 472 morts, 220 van morir en zones on hi hauria d’haver hagut servei de socorrisme i no n’hi havia. 200 més van traspassar en espais naturals no regulats on no té ningú obligació de desplegar-lo. En total, aquests 420 morts en zones sense vigilància són el 89% de les morts totals del 2025.
L’ascens és evident: la pandèmia va ser una ficció: el 2020, amb platges i rius marcats per les restriccions, van morir ofegades 338 persones, el mínim de tota la sèrie. D’aleshores ençà, cinc anys pujant: 360 el 2021, 394 el 2022, 422 el 2023 i 471 el 2024.
Cada any és pitjor que l’anterior, fins a arribar als 472 morts del 2025. I el 2026 no afluixa: el gener va tancar amb 25 morts, la pitjor arrencada d’any en gairebé una dècada, i l’acumulat dels cinc primers mesos sumava 125 morts amb el recompte fins al maig; 138 si hi sumem els 13 que ja té juny, segons les dades de la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RFESS).
Respecte a les hores crítiques, més del 55% de totes les morts per ofegament registrades en els 11 anys de la sèrie van tenir lloc entre les deu i les sis de la tarda, amb el pic concentrat entre les dotze i les quatre. Són les hores centrals del dia, les de més afluència a platges, rius i piscines. També les més fàcils de cobrir amb personal de vigilància.
Per comunitats
Per comunitats, Andalusia i les Canàries encapçalen el llistat acumulat del període 2015-2025, amb més de 700 morts cada una. Les segueixen el País Valencià i Galícia. Però el cas gallec és el que més ha canviat durant els últims anys i presenta una tendència que és més preocupant. El 2021, Galícia va registrar 17 ofegaments. L’any següent n’hi va haver 42. El 2023, 46. El 2024, la xifra va baixar a 39. Però el 2025 es va tornar a enfilar fins a 54, per convertir-la en la segona comunitat amb més mortalitat.
Galícia enganya: tot i la seva mida reduïda, és el territori amb més quilòmetres de costa d’Espanya (1.498, davant els 910 d’Andalusia). La seva combinació de costa atlàntica escarpada, rius cabalosos i l’escassa regulació dels espais naturals explica el problema. En l’extrem oposat, comunitats d’interior com La Rioja, Navarra o Madrid acumulen xifres baixes en termes absoluts. Registren una tendència de lleure a l’alça en rius i embassaments. Madrid va passar de 3 morts el 2022 a 9 el 2024. Navarra, d’1 a 5 en el mateix període.
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