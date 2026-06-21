Catalunya registra 17 morts per ofegament des del gener
Espanya registra el pitjor inici estival de l’última dècada: 39 persones han mort al juny en platges i piscines. El nombre de sinistres no deixa de créixer des de la pandèmia i els anys 2024 i 2025 van marcar sengles rècords.
David López Frías
Tres morts per ofegament en les últimes hores van tenyir ahir Catalunya de negre. Un home finat a la platja de Sant Miquel de Barcelona i els dos nens de l’accident de la platja de l’Arrabassada de Tarragona engrosseixen aquesta luctuosa llista a les portes de l’estiu; i sense comptar l’adolescent desaparegut a Roses mentre conduïa una moto aquàtica.
En total, ja són sis les persones que han perdut la vida des que va començar el mes de juny en zones aquàtiques (cinc al mar, una al riu). A tot Espanya, les morts en espais aquàtics aquest mes ascendeixen a 39. Són xifres preocupants, tenint en compte que la temporada oficial de bany va començar el dia 15. De fet, les morts a Catalunya des del gener ascendeixen a 17. A tot Espanya, el còmput arriba fins a les 164.
Tercera causa de mort
Els ofegaments ja representen la tercera causa de mort accidental, únicament per darrere dels accidents de trànsit i els domèstics. Es tracta d’un fenomen que va en augment: el nombre de víctimes mortals per ofegaments puja cada any des de la pandèmia. I aquest 2026, gener va marcar un rècord de morts per aquesta raó des de l’inici de dècada.
Des del 2015, la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RFESS) documenta aquestes morts en l’Informe Nacional d’Ofegaments. En 11 anys de seguiment, l’informe ha comptabilitzat 4.602 morts en espais aquàtics espanyols. Les altes temperatures i l’extensió de la temporada de bany, que també posa en qüestió el calendari actual de vigilància, concentrat a l’estiu, expliquen una part del fenomen en el qual influeixen les imprudències i un model de seguretat amb carències, ja que a la costa no hi ha una normativa de mínims que reguli el sistema de protecció.
El confinament del 2020, marcat per les restriccions, va produir l’any amb menys ofegaments de la sèrie: 338 morts. A partir de llavors, la corba no ha tornat a baixar. L’any 2021, amb la tornada a la normalitat, la xifra va pujar a 360 morts. El 2022 van morir 394 persones. El 2023, 422. El 2024, 471, que establia el pitjor any de la dècada i el segon de tota la sèrie històrica (superat només per les 481 del fatídic 2017). L’esmentat rècord de la dècada del 2024 va durar poc, perquè l’any 2025 van morir 472 persones.
El 2026 es preveu complicat des que va començar. El mes de gener ja va registrar 25 morts, la pitjor xifra d’aquest mes des de l’any 2017, segons l’informe. La xifra acumulada al tancament de maig arriba a les 125.
Tan bon punt s’acosta la calor, puja la xifra: el mes de maig va deixar 30 morts. I en els 20 dies de juny, ja van 38 morts. Entre aquestes, alguns casos en què va acabar morint la persona que intenta ajudar. Va ser el cas d’un veí d’Isla Cristina (Huelva) que es va llançar al mar per auxiliar un banyista en conflictes: el banyista es va salvar, el rescatador no. A Palència, dues dones van morir en intentar salvar un infant en un pantà el 31 de maig.
Un altre dels punts rellevants que assenyala l’RFESS és que cada vegada hi ha més morts per ofegaments fora de les platges. Com la del 28 de març a Catoira (Pontevedra), quan una dona de 66 anys va ser trobada sense vida a la piscina de casa seva. Catalunya, amb 16 víctimes mortals des del gener, és la quarta comunitat amb més morts, per darrere d’Andalusia, les Canàries i Galícia.
Perfil de la víctima
Malgrat que les tres últimes víctimes mortals són infants (els dos menors de Tarragona i un tercer que es va ofegar a Màlaga), el perfil amb prou feines varia: sol ser home (entre el 79% i el 83%, espanyol, més gran de 55 anys, que mor en una platja o riu sense vigilància, entre les deu del matí i les sis de la tarda. La platja continua sent l’escenari més freqüent, tot i que el seu pes relatiu ha baixat del 58% el 2015 al 51% el 2025, mentre els rius i altres espais interiors guanyen terreny.
Miguel Ángel Sánchez Arrocha, que és responsable de platges de Creu Roja Espanyola, esmenta diversos factors que expliquen que els ofegaments vagin creixent anualment: "Primer, l’orografia del terreny. Busquem sempre aquestes zones verges en les quals no hi ha ningú. S’ha de tenir present que es tracta de platges sense vigilància", explica.
També assenyala que els Ajuntaments són els que redacten les ordenances i contracten els equips de salvament. "Necessitem un document tècnic general per donar resposta a la platja". Reclama a l’administració més recursos.
La Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme insisteix que 18 de les 30 morts del maig del 2026 van ocórrer en llocs on hi hauria d’haver un servei de socorrisme. No era temporada, l’horari havia acabat o, senzillament, ningú l’havia contractat. Va ser el mes més letal el 2025, amb 93 morts.
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