Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: "Vaig perdre un 26% de la meva pensió"
La seva història reobre el debat sobre els coeficients reductors i el tracte que reben les persones que es veuen obligades a accedir a la jubilació anticipada
Després de més de quatre dècades treballant i cotitzant a la Seguretat Social, Francisco Javier Cerrada pensava que podria accedir a una jubilació sense penalitzacions importants. Però la realitat va ser molt diferent. Quan va arribar el moment de retirar-se, va descobrir que la seva pensió quedava reduïda en un 26% a causa dels coeficients aplicats per haver-se jubilat abans de l’edat ordinària.
El seu cas ha tornat a posar sobre la taula una qüestió que afecta milers de pensionistes: què passa quan una persona acumula molts anys de cotització però es veu obligada a deixar de treballar abans del previst?
Més de 40 anys treballant, però amb una retallada important
Francisco Javier va començar a treballar amb només 16 anys, l’any 1968. Al llarg de la seva trajectòria professional va exercir ocupacions molt diverses, des de recepcionista d’hotel fins a empleat de banca, i fins i tot va treballar a l’estranger, en països com França i el Regne Unit.
La seva vida laboral, però, va quedar marcada per dues grans crisis econòmiques. Primer va perdre la feina durant la recessió dels anys noranta i, posteriorment, la crisi financera del 2008 va provocar el tancament de l’empresa on treballava.
Quan tenia 58 anys, la seva empresa va subscriure un conveni especial perquè pogués continuar cotitzant fins als 61. Però arribada aquesta edat no va aconseguir reincorporar-se al mercat laboral i va acabar sol·licitant la jubilació anticipada.
És precisament aquí on apareix el problema que denuncia.
Com funcionen els coeficients reductors?
A Espanya, les persones que es jubilen abans de l’edat legal poden veure reduïda la seva pensió mitjançant els anomenats coeficients reductors. Aquests percentatges s’apliquen sobre la quantia de la pensió i poden comportar reduccions significatives, especialment quan la jubilació s’avança diversos anys.
En el cas de Francisco Javier, malgrat haver acumulat 42 anys de cotització, la jubilació anticipada va comportar una retallada permanent del 26% de la seva prestació.
La seva principal queixa és que el sistema penalitza igualment persones que han contribuït durant dècades, encara que la seva sortida del mercat laboral no hagi estat voluntària.
Moltes associacions de pensionistes fa anys que reclamen una revisió d’aquests coeficients en els casos de jubilacions anticipades involuntàries, especialment quan els afectats acrediten llargues carreres de cotització.
El debat sobre la base reguladora
Francisco Javier també critica la manera com es va calcular la seva pensió. Segons explica, la base reguladora utilitzada per determinar l’import final no reflecteix adequadament els seus millors anys professionals.
Aquest és un altre dels aspectes que genera debat entre alguns pensionistes, especialment aquells que van patir períodes d’atur, reduccions salarials o situacions laborals complicades durant els últims anys de la seva carrera.
Els canvis introduïts els darrers anys en el sistema de pensions han intentat adaptar el càlcul a trajectòries laborals cada vegada més diverses, però continuen existint casos en què els afectats consideren que la pensió final no representa fidelment la seva aportació al sistema.
Una situació que afecta milers de persones
La història de Francisco Javier no és excepcional. Cada any, milers de treballadors majors de 55 anys perden la feina i es troben amb grans dificultats per tornar al mercat laboral. Molts d’ells acaben accedint a la jubilació anticipada perquè no troben una alternativa laboral viable.
Per aquest motiu, el debat sobre els coeficients reductors, la protecció dels aturats de llarga durada i el tractament de les carreres professionals llargues continua molt present entre sindicats, associacions de pensionistes i experts en Seguretat Social.
El cas de Francisco Javier posa de manifest una de les grans controvèrsies del sistema actual: fins a quin punt és just aplicar fortes penalitzacions a persones que han cotitzat durant més de quaranta anys però que es veuen obligades a retirar-se abans d’hora per circumstàncies alienes a la seva voluntat. Una pregunta que continua generant debat entre els futurs pensionistes i les administracions públiques.
- Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
- El Girona tria Quique i Oscar Alvarez com a entrenadors
- La tradició més dolça es manté ben viva a l'Antiga de Girona
- Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines
- Necrològiques del 20 de juny de 2026
- Usuaris de l'N-141e reclamen millores urgents pel mal estat de la «carretera de la vergonya»
- Roben la bici de Paula Blasi després de la primera etapa de la Volta
- Jordi Aragonès, el cosí de l’expresident que vol portar Aliança Catalana a l’Ajuntament de Barcelona