Temps sufocant
Protecció Civil alerta de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i el prelitoral de Catalunya
Les temperatures elevades obliguen des de divendres a atendre 55 persones a Catalunya, de les quals més de la meitat han requerit ser traslladades a un centre sanitari
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Europa Press
Protecció Civil ha alertat aquest diumenge que es preveu que la calor sigui molt intensa al litoral i el prelitoral de Catalunya aquesta nit i en les primeres de la setmana entrant. El cos d’emergències de la Generalitat manté el pla Procicat en fase d’alerta per altes temperatures i alerta que es pronostica que la calor nocturna es mantindrà molt elevada a la zona costanera i la seva corona pròxima fins dimarts com a mínim.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís davant aquesta situació. S’espera que aquest diumenge les temperatures superin el barem de perill per a la salut a la zona de Ponent (Lleida) i el nord-est de Catalunya, així com en comarques del litoral central. Es preveu que aquest dilluns la temperatura pugi a tot el territori.
Afectació a la salut
Durant el període d’alerta per calor intensa, iniciat el 19 de juny, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 55 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D’aquestes, un 58% han requerit l’activació d’una ambulància i el trasllat de la persona afectada a un centre sanitari. Així mateix, el 42% han sigut ateses pel servei 061 Salut Respon.
Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) es demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari. A més, demanen que es vigili especialment les persones de més de 75 anys sense recolzament familiar o sense recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat.
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