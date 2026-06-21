Nit de festa
Barcelona estrenarà les càmeres de vigilància als accessos a la platges cèntriques durant la revetlla de Sant Joan del 2026
L’Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat al litoral amb policia, bombers i ambulàncies, que desallotjaran la costa a partir de les 06.00 hores
El metro de Barcelona funcionarà 43 hores seguides per Sant Joan: aquests són els horaris especials
Sant Joan 2026 a Barcelona: reforç del transport públic amb horaris especials a Rodalies, FGC, Metro i TRAM
Gisela Macedo
Les platges de Barcelona tornaran a ser un dels llocs més freqüentats de la nit més curta de l’any. La revetlla de Sant Joan 2026 s’espera, com és habitual, molt freqüentada a tota la costa, amb milers de persones i una onada de calor que marcarà aquest any la celebració. A més, una novetat que l’Ajuntament de Barcelona preveu aquest any és estrenar les càmeres de vigilància que s’han instal·lat al llarg del Front Marítim de la Barceloneta durant la nit de Sant Joan. El consistori ha informat aquest diumenge que compta que els 11 visors de videoseguretat col·locats entre la plaça del Mar i el carrer Trelawny siguin operatius per a la revetlla.
Al seu torn, l’Ajuntament ja té marcada l’hora d’acabament de les celebracions. A les sis del matí del 24 de juny, la policia activarà el desallotjament de tot el litoral. A aquella hora, la sorra haurà de quedar buida perquè els treballadors municipals del servei de neteja puguin començar a treballar a la zona. El consistori ha informat que la brigada de neteja es reforçarà amb 532 empleats i 223 vehicles per retirar runa i restes de fogueres a la sorra i altres punts de celebracions al llarg de la ciutat.
Avisos per megafonia
L’Ajuntament de Barcelona ha assenyalat que l’operatiu municipal previst per a la nit del 23 al 24 de juny no només busca que la festa es desenvolupi amb normalitat, sinó també que l’espai públic pugui recuperar la seva activitat normal com més aviat millor a trenc d’alba. Per això, abans que arribin les sis del matí, el sistema de megafonia a les platges anirà avisant sobre l’hora en què el públic haurà d’abandonar la zona. No obstant, tot i que les platges es mantindran obertes durant tota la nit, els xiringuitos tindran un horari més limitat i hauran de tancar a les 03.30 hores.
Quant al transport públic, el metro funcionarà sense interrupció durant tota la nit. Ampliarà l’oferta amb 18 trens més entre les 02.00 i les 05.00 hores i hi haurà 14 combois més dels habituals circulant a última hora. Es reforçarà en especial el servei de la línia 4, que connecta amb les platges.
A part, s’instal·laran diversos punts liles per prevenir delictes de violència sexual i prestar auxili en cas de produir-se. Hi haurà un operatiu d’11.00 a 23.00 hores de dimarts a l’espigó del Bogatell. A partir de les 23.00 hores, agafaran el relleu un al passeig de la platja del Somorrostro i un altre al passeig de la platja del Bogatell, que es mantindran oberts fins a les 06.00 hores de dimecres i amb dos equips de set professionals cada un. En paral·lel, la Guàrdia Urbana incrementarà el nombre d’itineraris segurs que oferirà per prevenir agressions sexuals, amb patrulles que vigilaran recorreguts fins a les parades de transport públic més pròximes als llocs on s’espera una gran afluència de públic. Així mateix, aquest cap de setmana s’activen els dos punts liles del Front Marítim que atendran les nits dels divendres, els dissabtes i vigiles de dia festiu fins al 23 de setembre.
Dispositiu d’emergències
En matèria de seguretat, hi haurà reforç de la vigilància per part de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, que concentraran a les platges bona part del seu dispositiu especial per a Sant Joan. Per la seva banda, els Bombers de Barcelona desplegaran la seva embarcació del Grup de Salvament Aquàtic, que patrullarà la costa durant tota la nit realitzant tasques de vigilància i assistència. En paral·lel, s’activarà un dispositiu sanitari amb tres ambulàncies i tres punts fixos d’atenció repartits entre la Barceloneta, el Bogatell i la Mar Bella, preparats per atendre les incidències que ocorrin durant la revetlla.
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