temperatures extremes
La calor empeny a buscar refugi a les piscines
Alguns veïns descobreixen per primera vegada el Llac de Can Dragó, la piscina més gran de Barcelona. "És un privilegi", admeten. Els transeünts recorren a jocs d’aigua de carrer, que aquest estiu l’Ajuntament ha duplicat.
El Periódico
La calor va empènyer ahir molts veïns de Barcelona a buscar refugi a les piscines. Una de les més freqüentades és el Llac de Can Dragó, una piscina gegant al costat de la Meridiana, al barri de Porta, a Nou Barris. Les ganes de refrescar-se van portar alguns veïns del barri a descobrir per primera vegada l’espai, com és el cas del Marcos i la Toñi. "Ens ha agradat, està molt bé", van explicar a l’ACN. En canvi, el Francesc o la Cristina ja són habituals de Can Dragó. Ell hi acudeix cada dia i considera que "és extraordinari venir a refrescar-se". La Cristina comparteix aquesta opinió i admet que és un "privilegi" viure al barri, a només cinc minuts.
A mig matí ja hi havia bastanta gent fent cua per accedir al recinte, amb un aforament màxim de 2.500 persones. És un dels refugis per a molts veïns, especialment de Nou Barris i Sant Andreu, i la majoria hi acudeix amb infants, aprofitant que és una zona espaiosa i amb vigilància del servei de socorrisme. A més, hi ha zones de descans a l’ombra amb gandules i para-sols, però també taquilles i una zona de gespa amb taules i ombra on es pot menjar.
El Francesc és una de les cares conegudes del recinte. Ve cada dia una hora i mitja o dues com a part del seu ritual matinal. "En dies com avui i demà, que diuen que farà molta calor, és extraordinari venir aquí a la piscina a refrescar-se". És la piscina més gran de Barcelona –15.000 metres quadrats –, on assegurar-se un forat per deixar-hi la tovallola és complicat en onades de calor.
No és l’únic llac freqüentat amb temperatures extremes. Un altre clàssic de l’estiu barceloní és el llac del parc de la Creueta del Coll: piscina envoltada de vegetació amb vista a l’Elogi de l’aigua, de Chillida. La piscina més instagramejable cada any és la de Montjuïc, una estrella a les xarxes, i no només per les seves vistes impecables de la ciutat, sinó perquè s’ha convertit en un punt de pelegrinatge pop: Kylie Minogue i Dua Lipa hi han gravat videoclips.
Una opció que és a l’abast de totes les butxaques és la zona de banys del Fòrum, un híbrid entre piscina i platja. L’entrada és gratuïta. I, a falta de piscines, hi ha els jocs d’aigua de carrer. L’Ajuntament n’ha duplicat l’oferta de l’any passat: aquest estiu hi ha nou espais nous.
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